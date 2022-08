Chiofalo: “Paralizzato e tremolante per 4 giorni, c’entra il tumore”

Lenticchio di Temptation Island ha svelato cosa è successo di recente durante una serata in discoteca a Catania, in Sicilia

Come promesso Francesco Chiofalo ha spiegato ai suoi follower cosa è accaduto negli ultimi giorni. Il popolare Lenticchio di Temptation Island si è sentito male durante una serata in Sicilia e dopo un breve ricovero in ospedale è stato costretto a muoversi con l’aiuto prima di una sedia a rotelle poi di alcune stampelle. Il protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione ha ammesso che prima dell’ospitata in discoteca si sentiva benissimo fino a quando ha notato che il suo braccio destro e la sua gamba destra erano completamente paralizzati.

Tanto è bastato ad angosciare il personal trainer romano, che pensava di essere rimasto improvvisamente invalido. Il 33enne è stato dunque portato al pronto soccorso di Catania e dopo i primi accertamenti ha scelto di ricoverarsi nella Capitale. Il tremolio della gamba e del braccio ha torturato l’influencer per ben quattro giorni fino a quando non è scomparso del tutto.

A quanto pare, come spiegato dal diretto interessato, la paralisi temporanea è stato l’effetto collaterale dell’operazione a cui Francesco Chiofalo si è sottoposto qualche anno fa per eliminare un tumore al cervello. Al momento Lenticchio si sta sottoponendo a tutti gli esami del caso per approfondire la questione e trovare una valida soluzione. Sembra scongiurata, per ora, l’ipotesi di un nuovo intervento chirurgico.

“Potrebbe essere stata questa camera d’aria che mi è rimasta nel cranio dopo l’operazione che va a creare della pressione al cervello…Ma potrebbe anche non c’entrare nulla e potrebbe essere semplicemente un’infiammazione dei nervi. Per ora è tutto da capire”

Francesco Chiofalo ha ringraziato su Instagram tutte le persone che lo hanno supportato con molteplici messaggi. Un grazie speciale va poi alla fidanzata Drusilla Gucci, che non ha mai lasciato solo Lenticchio. La relazione tra i due è più importante che mai e presto andranno a convivere a Roma.

Il tumore di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo ha scoperto di avere un tumore al cervello nel 2018. Per rimuovere la massa tumorale si è dovuto sottoporre ad una delicata operazione chirurgica. Il ragazzo ha dovuto sostenere pure un ciclo di radioterapia che è stato piuttosto devastante. Accanto a lui in quel periodo così complicato l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi, con la quale oggi non ha mantenuto più alcun tipo di rapporto.