Chiara Nasti, colpo di scena: con Ugo non è finita, ma è crisi profonda. Parla l’influencer

Chiara Nasti, la storia con Ugo è giunta di nuovo al capolinea: ieri la notizia sulla vita sentimentale dell’influencer è rimbalzata un po’ ovunque sul web. Oggi, però, il colpo di scena: la love story non è naufragata. A parlare in modo più dettagliato della relazione è stata la stessa star del web, che ha chiarito che cosa sta accadendo con il suo fidanzato: crisi sì, ma niente rottura definitiva. Lo ha spiegato con un video pubblicato tra le Stories Instagram, dove ha ammesso che il periodo vissuto non è dei migliori. Tuttavia “l’amore è incredibile” e, a quanto pare, sempre stando alle sue parole, ci vuole solo “un po’ di tempo per fare andare meglio le cose.”

“Non mi sono lasciata, c’è un amore incredibile tra di noi però ci siamo presi un po’ di tempo per fare andare meglio le cose”

La Nasti, nelle ultime ore, dopo che è circolata sui social la notizia della rottura sentimentale, ha preso parola. E prima ha ringraziato i tanti fan che l’hanno sostenuta e le hanno tirato su il morale, poi ha spiegato che, nonostante frizioni e incomprensioni, la sua storia non si è conclusa: “Non mi sono lasciata, c’è un amore incredibile tra di noi però ci siamo presi un po’ di tempo per fare andare meglio le cose”. Dunque è crisi, piuttosto profonda. Ma la parola fine non è stata scritta. anche perché “l’amore è incredibile”.

Ugo e Chiara: le frecciatine via social, ma l’amore brucia ancora

A far scattare l’allarme sulla coppia, sono stati proprio i diretti interessati che nella giornata di ieri hanno lanciato chiari segnali di crisi sul loro rapporto. “Quando fai di tutto per tirare fuori il peggio delle persone, alla fine esce“, ha scritto Ugo. La Nasti invece ha pubblicato una foto con una didascalia eloquente (“I’m free”), con tanto di emoticon di un cuore infranto. Tutto precipitato? No, c’è ancora spazio per ricucire.