Chiara Nasti e Zaccagni, fulmine a ciel sereno a San Valentino: via i segui, “crisi nerissima”

Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni hanno smesso di seguirsi su Instagram. A San Valentino nemmeno uno scatto di coppia, nemmeno un pensiero. Nulla di nulla. E non a caso c’è chi parla, come l’esperto di gossip Alessandro Rosica, di “crisi nerissima”. D’altra parte, nell’epoca in cui alcune persone, proprio come l’influencer campana, hanno deciso di dare peso ai social mostrando spesso il proprio privato, notare che marito e moglie si sono tolti reciprocamente il “segui” è una spia piuttosto lampante di come probabilmente la situazione a livello sentimentale non stia procedendo a gonfie vele, per usare un eufemismo.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, voci di “crisi nerissima”: rimossi i “segui” su Instagram

Nasti e Zaccagni hanno due figli piccoli. Thiago, nato il 16 novembre 2022, e Dea, venuta alla luce il 24 luglio 2024. Lo scorso novembre l’influencer, rispondendo ad alcuni quesiti dei fan su Instagram, aveva dichiarato che non voleva un terzo frutto d’amore e che non aveva alcuna intenzione di allargare la famiglia. Inoltre, quando le fu esplicitamente chiesto se mai avesse avuto una crisi di coppia con il calciatore in forza alla Lazio, ammise candidamente che sì, aveva vissuto periodi di difficoltà. “Se abbiamo mai avuto una crisi? Certo. Chi mostra la famiglia del Mulino Bianco vi prende in giro. Però, tutto sommato, ci amiamo molto”, aveva scritto Nasti.

L’influencer e il calciatore in silenzio

Che cosa sia accaduto di recente tra i due coniugi rimane al momento e comprensibilmente riservato. Né il giocatore, né l’imprenditrice digitale hanno commentato le indiscrezioni relative alla presunta crisi nera che stanno attraversando. Per ora preferiscono restare in silenzio. Sempre ammesso e non concesso che ci sia in atto uno strappo sentimentale, resta da capire se ci sia spazio per una ricucitura oppure se la vicenda potrebbe portare a decisioni drastiche per quel che riguarda il futuro del matrimonio.

I due si sono sposati il 20 giugno 2023, a Roma. L’anno prima, nel maggio 2022, fece discutere la scelta che presero per il ‘gender reveal party’ del loro primo figlio Thiago. Che cosa successe? Lo annunciarono allo stadio Olimpico in un modo “pacchiano”, secondo molti. Sui social tantissimi parlarono infatti di “cafonata imbarazzante”.