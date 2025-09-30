Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ai ferri corti? Un indizio fa tremare i fan

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, aria di rottura? La voce corre veloce sul web e i fan della coppia sono già in allarme. Secondo le ultime indiscrezioni, tra l’influencer e il calciatore potrebbe essere calato il gelo. La coppia – insieme dall’estate 2021 e genitori di due bambini – non è nuova a questo tipo di rumors, ma stavolta sembra più insistente del solito. A scatenare il caso è l’esperto di gossip Amedeo Venza, che nelle sue storie Instagram ha condiviso il messaggio di un utente anonimo in cerca di chiarimenti: un dettaglio social che non è passato inosservato e che ha fatto esplodere i dubbi.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi? L’indiscrezione

“Ciao Amedeo. Non so se sai qualcosa in più ma Zaccagni non segue più la moglie, lei invece per il momento lo segue ancora“, così recita il messaggio dell’utente anonimo. La risposta dell’esperto di gossip non tarda ad arrivare e getta ulteriore benzina sul fuoco: “Si torna sempre single“, replica. Un controllo rapido sui profili social della coppia sembra confermare: il calciatore ha smesso di seguire l’influencer. Lei invece continua (almeno per ora) a tenerlo tra i “seguiti”. Basta questo per far impazzire il web e alimentare il sospetto: è davvero finita? Crisi passeggera, silenzio strategico o rottura imminente? Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati.

Dal primo incontro al matrimonio

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono conosciuti nell’estate del 2021, poco dopo la fine della relazione di lei con Nicolò Zaniolo. Galeotto fu un viaggio a Ibiza e qualche amico in comune: da quel primo incontro, tra l’influencer e il calciatore è stato subito un colpo di fulmine. Da lì in poi, non si sono più lasciati. La coppia è diventata inseparabile e in poco tempo ha messo su famiglia. A novembre 2022 è nato Thiago e a luglio 2024 è arrivata la piccola Dea. Nel mezzo, anche il matrimonio da sogno: a giugno 2023, la coppia si è giurata amore eterno con una cerimonia elegante e riservatissima nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, a Roma.

Insomma, una storia da favola che ha fatto sognare i fan fin dal primo giorno. Ma ora quel “click” social arriva come un fulmine a ciel sereno. Le motivazioni di quel gesto restano un mistero e per ora tutto tace. Solo il tempo (e magari qualche storia Instagram) potrà svelare se si tratta di una crisi passeggera o della parola fine.