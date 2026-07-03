Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, “matrimonio finito”: il gesto eclatante di lei, via tutte le foto di coppia

Sarebbe giunto al capolinea il matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Lo riferisce l’esperto di gossip Amedeo Venza che, attraverso una storia Instagram ha lanciato lo scoop affermando che per ora la relazione è terminata. A corroborare la tesi della rottura è anche un gesto eclatante fatto dell’influencer: Nasti, nelle scorse ore, ha fatto sparire dal suo profilo, seguito da oltre due milioni di follower, tutte le foto di coppia con il calciatore. E la faccenda, naturalmente, non è passata inosservata.

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, matrimonio al capolinea? Lei rimuove tutte le foto di coppia

Zaccagni e Nasti si sono sposati a giugno 2023 ed hanno due figli: Thiago e Dea. Dallo scorso febbraio hanno iniziato a farsi sempre più insistenti le voci che li volevano in forte crisi. Anche perché per un certo periodo smisero di seguirsi su Instagram. Il mese successivo l’influencer smentì di essersi lasciata con il marito. Eppure le loro apparizioni insieme sui social, a differenza del passato, sono andate via via a diradarsi. Così i fan hanno iniziato a far ancora più rumore e a sospettare che qualcosa nel matrimonio non funzionasse.

Nasti e Zaccagni: quando il silenzio fa rumore

Si arriva a oggi, quando Nasti ha fatto tabula rasa di tutti gli scatti romantici dalla sua bacheca Instagram. Un gesto che lascia poco spazio ai dubbi: qualcosa di pesante dovrebbe essere accaduto per spingerla verso una simile scelta. Non è chiarissimo se si sia di fronte a una rottura definitiva o a una crisi che potrebbe essere ricucita. Per il momento il giocatore in forza alla Lazio non ha rilasciato dichiarazioni, evitando ogni genere di commento sulla sua vita privata. Lo stesso ha fatto la moglie o forse ormai ex che, a parte aver rimosso le già citate immagini con Zaccagni, non ha commentato in alcun modo la sua situazione coniugale.

Sempre ammesso e non concesso che il matrimonio sia terminato su un binario morto, per ora restano ignote le cause che hanno portato il calciatore e l’influencer a dirsi addio.