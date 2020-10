Chiara Mastalli: “Ossessionata dall’ordine come Silvia ne L’Allieva 3”

Ci sono tante affinità tra l’attrice Chiara Mastalli e il personaggio di Silvia Barni ne L’Allieva 3. È stata la stessa 36enne ad assicurarlo in una recente intervista rilasciata al magazine edito da Cairo Editore.

L’interprete è una maniaca dell’ordine e un’appassionata di scarpe. Proprio come la migliore amica di Alice Allevi, a cui presta il volto Alessandra Mastronardi fin dalla prima stagione della fiction.

Chiara – che ha iniziato a recitare da ragazzina e può vantare un curriculum di tutto rispetto – ha spiegato di essere ossessionata dall’ordine, tanto da mettere sempre tutto a posto, in casa e non solo. Spesso, però, dimentica dove ha lasciato gli oggetti e questo a volte può creare delle spiacevoli conseguenze.

La Mastalli ha infatti affermato:

“Riordino e poi dimentico dove metto le cose, perché ho sempre la testa piena di progetti e di idee, un difetto che rende la mia vita pratica molto più confusa”

In generale l’attrice de L’Allieva 3 è molto precisa e puntuale nei lavori di casa: appena sveglia, per esempio, rifà subito il letto e in più ha un armadio speciale dove contiene tutte le sue scarpe. Una vera e propria passione per Chiara, che è pure un’amante della lettura e dei viaggi:

“Non le butto mai, ho ancora quello che indossavo da adolescente. Le ordino secondo il colore, il tacco e la stagione. È un armadio a vista: a volte guardo le scarpe e ricordo con precisione dove le ho comprate e in quali occasioni le ho indossate. Confesso che, a volte, compro scarpe che già so che non porterò mai”

La Mastalli adora soprattutto i tacchi alti anche se quotidianamente sfoggia scarpe basse. Proprio come Silvia Barni, il personaggio che interpreta ne L’Allieva 3. Un ritorno a casa per Chiara, che aveva già partecipato alla prima stagione della fortunata fiction Rai.

Chi è Chiara Mastalli

Classe 1984, Chiara Mastalli è un’attrice nata e cresciuta a Roma. Ha iniziato a recitare da adolescente e ha alle spalle una lunga carriera, divisa tra televisione e cinema. È stata protagonista di tanti film di grande successo. Solo per citarne alcuni: Ricordati di me, Tre metri sopra il cielo, Notte prima degli esami.

Sul piccolo schermo ha invece preso parte a: Sei forte maestro, Carabinieri, Distretto di polizia, Il maresciallo Rocca, Un caso di coscienza, RIS-Delitti Imperfetti, Rex, Don Matteo, Il restauratore.

Nel 2015 Chiara Mastalli ha partecipato a Notti sul ghiaccio di Milly Carlucci classificandosi al quinto posto. Top secret la vita privata dell’attrice anche se pare sia legata da tempo a un ragazzo di nome Damiano.