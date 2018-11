Chiara Martegiani protagonista di un film: “Per fortuna mi eliminarano da Amici”

Chiara Martegiani diventa protagonista del film di Valerio Mastandrea: la confessione inaspettata su Amici

Vi ricordate di Chiara Martegiani? Partecipò al talent Amici di Maria De Filippi nel corso dell’edizione 2006/2007. Attualmente è fidanzata, da tre anni, con l’attore Valerio Mastandrea, il quale ha deciso di proporle il ruolo da protagonista del suo primo progetto da regista, Ride. Chiara diventa, dunque, protagonista di un film. La scelta di Valerio non è arrivata subito, secondo quanto racconta la stessa attrice durante un’intervista per la rivista Grazia. Infatti, l’ex allieva del talent aveva iniziato ad aiutarlo con la scelta dell’attrice ideale per il ruolo di una giovane donna che, quando muore il marito, non reagisce come tutti si sarebbero aspettati. Mastandrea, nel corso dei provini, ha più volte ripreso Chiara con la telecamera. Proprio in questo modo ha capito che avrebbe dovuto interpretare lei il ruolo di protagonista per il suo primo film. Una scelta che diventa una scommessa per entrambi. Chiara è sicuramente un’attrice con un grande talento, ma ancora poco conosciuta nel mondo del cinema. Sicuramente questo ruolo riuscirà a darle una grande opportunità.

Chiara Martegiani diventa protagonista del film Ride, ma ricorda la sua esperienza ad Amici così

Nel corso dell’intervista, Chiara non può non parlare della sua passata esperienza ad Amici. Stiamo parlando di più di dieci anni fa, quando ancora nel talent c’erano anche i professori di recitazione. La Martegiani confessa che prendere parte al programma l’ha preparata al mondo della spettacolo, che è caratterizzato spesso da “una competizione durissima”. Ma ecco che Chiara continua rivelando: “Ma, grazie al cielo, dopo due mesi mi hanno cacciata dal talent perché si sono accorti che non sapevo ballare né cantare”. Perché Chiara si ritiene fortunata in questo caso? Ricordiamo che l’attrice non superò l’esame di sbarramento e non ebbe, dunque, la possibilità di prendere parte al serale.

Chiara Martegiani non ha un bel ricordo della sua partecipazione ad Amici?

Qualche anno fa, Chiara aveva dichiarato che appunto la sua esperienza all’interno del talent non le aveva per nulla cambiato la vita. In particolare, la Martegiani si dichiarava convinta del fatto che il programma si basa su polemiche e sfide. Probabilmente proprio per questo motivo Chiara ora fa questo tipo di dichiarazioni.