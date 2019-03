Chiara Maci: “Io come Chiara Ferragni attaccata inspiegabilmente”

By

Chiara Maci si racconta: “L’Italia a morsi è il programma che sognavo di fare”

Chiara Maci è una delle food blogger più conosciute e amata dagli utenti italiani. Dopo aver inspirato i suoi fan con ricette gustose e consigli gastronomici che hanno segnato la strada del suo successo, Chiara Maci è arrivata ad avere un programma tutto suo. Su FoodNetwork conduce adesso L’Italia a morsi, un programma a cui la blogger ha detto di sentirsi particolarmente legata. “Sto facendo il programma che sognavo. È itinerante, quindi molto impegnativo, ma è una grandissima soddisfazione” ha raccontato lei in un’intervista pubblicata oggi nell’ultimo numero del settimanale Grazia.

Chiara Maci confessa: “Io come Chiara Ferragni attaccata in maniera inspiegabile ma ho avuto la mia rivincita”

Gran parte del successo raggiunto oggi da Chiara Maci è il frutto della gavetta fatta sui social e sul web. Quando ancora la figura della food blogger non era guardata bene dagli addetti ai lavori lei è riuscita ad imporsi. “Ho iniziato nello stesso periodo di Chiara Ferragni” ha affermato la Maci facendo il paragone con la moglie di Fedez “E anche se la moda e il cibo sono diversi, anche io sono stata attaccata in maniera inspiegabile. Quando si è passati dall’odiare Chiara all’adorarla è stata una svolta, una rivincita per tanti”.

Chiara Maci felice con Filippo La Mantia: ecco perché non vuole rivelare il nome del padre della sua prima figlia

Chiara Maci è oggi sentimentalmente legata allo chef Filippo La Mantia. Da lui ha avuto un figlio, Andrea, mentre ignoto resta ancora il nome del padre di Bianca, la sua prima figlia. Il motivo? “Le persone fanno delle scelte nella vita. Io mi sono sempre detta che non avrei mai obbligato qualcuno ad essere padre” ha spiegato Chiara “Sono felice che una mattina Bianca abbia deciso di chiamare Filippo ‘papà’. Ho capito che il padre è la persona che cresce con te”.