Chiara Galiazzo inedita: la sorella, i figli, lo smarrimento dopo il successo

Chiara Maffioletti ha intervistato per il Corriere Chiara Galiazzo, come sapete tornata nel mercato discografico con l’album Bonsai, su cui ha lavorato per un po’ di anni. Sono tante le emozioni che la cantante ha provato in questo periodo, a cui si sono aggiunte poi la paura per il Covid-19 e le tante complicazioni che – come sapete – quest’emergenza sanitaria ha causato agli artisti e ai professionisti del mondo dello spettacolo. L’intervista del Corriere è stata anche un’occasione per parlare degli alti e bassi che hanno caratterizzato la carriera della cantante che è tornata più in forma che mai: è come se Bonsai rappresentasse la sua rinascita, al punto che la Galiazzo ha voluto includere nell’album una mappa con tutte le canzoni per rendere chiaro il senso del lavoro.

Chiara Galiazzo, la sorella e la maternità: le scelte per il futuro

Chiara si è detta molto cambiata e ha sottolineato di aver iniziato a prendersi cura diversamente di sé stessa e del posto in cui vive; proprio soffermandosi sull’ambiente la vincitrice di X Factor ha colto l’occasione per parlare della sorella, di figli e maternità, di famiglia e di alcune preoccupazioni che secondo lei non sono poi così diffuse oggigiorno. La Galiazzo crede che bisognerebbe dare più importanza alle questioni ambientali, e a farle maturare questa consapevolezza sarà stata anche la sorella che è un’attivista di Greenpeace: “Penso – ha dichiarato – che i giovani oggi sentano che è un tema importante. Sono quelli più avanti con l’età che minimizzano”. Poi il discorso si è spostato sulla maternità: “Ci penso [alla questione ambientale, ndr] anche quando mi immagino mamma: se devo fare un figlio devo capire dove lo metto […] Mettere al mondo un bambino deve essere una scelta consapevole”.

News Chiara Galiazzo: la maternità e la nascita di un bambino

Ciò non significa che la Galiazzo abbia l’ansia di diventare mamma, anzi crede che una donna non possa essere definita dalla maternità e che anche se lo volesse avrebbe delle preoccupazioni legate al mondo in cui il bimbo crescerebbe; Chiara ha anche aggiunto che se dovesse avere un bimbo maschio avrebbe un’attenzione doppia nell’educarlo: è evidente che voglia evitare che il piccolo cresca maschilista, prevaricatore, retrogrado ecc. Si tratta insomma di argomenti attualissimi su cui la cantante non concede sconti e che fa bene a considerare fondamentali per il presente e per il futuro.

Chiara dopo X Factor e il successo: le confessioni della cantante

Durante l’intervista del Corriere Chiara si è anche soffermata sull’altra faccia del successo: “Quando le cose vanno molto bene – ha confessato la cantante – puoi sentirti molto perso. Non hai nemmeno il tempo di fare una cosa banale come metterti in camera e suonare”. Bonsai è un album che parte proprio da questo, dalle piccole cose, perché la Galiazzo è convinta che sia necessario recuperare il piacere di ripartire dal “seme”, come un bonsai, appunto, la cui crescita richiede pazienza. E lei lo sa bene – piccola curiosità – perché è un’appassionata di botanica. Un bel ritorno, non c’è dubbio. Buona fortuna a Chiara per il nuovo percorso che la aspetta.