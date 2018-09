Chiara Francini piange a Vieni da me per la sorpresa di Elena

Perché Chiara Francini ha pianto a Vieni da me di Caterina Balivo

Momento di commozione a Vieni da me per Chiara Francini. L’attrice fiorentina è stata ospite del nuovo programma di Caterina Balivo per presentare la seconda stagione di Non dirlo al mio capo, la fiction dove recita accanto a Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. E tra una confidenza e un’altra, la Francini ha avuto modo di emozionarsi grazie alla sorpresa di Elena. Quest’ultima è un’amica di vecchia data di Chiara, che attraverso il programma di Rai Uno ha voluto mandare un video messaggio di amore e stima all’attrice. Con le sue parole forti e profonde, Elena ha fatto piangere la Francini, che non è proprio riuscita a trattenere le lacrime. Subito dopo le due si sono riviste nel salotto della Balivo e Chiara ha raccontato di tenere molto alla sua sfera privata e alle sue amicizie.

Chiara Francini è una persona molto riservata sulla sua vita privata

“Tengo molto alla mia vita privata, non ne parlo facilmente. Ho pochi amici, ma tutti di lunga data. Non mi apro facilmente con tutti, mi concedo solo a chi è davvero speciale. Elena e io siamo amiche da tempo, insieme ne abbiamo passate tante. Con lei ho vissuto uno dei periodi più belli della mia vita”, ha spiegato Chiara Francini a Caterina Balivo.

Chiara Francini è innamorata da tempo dello svedese Frederick

La fiorentina è molto schiva pure sulla sua sfera sentimentale: da 13 anni è felicemente fidanzata con lo svedese Frederick. Al momento la coppia non è sposata ma si accontenta della convivenza. Dove, come sottolineato simpaticamente dalla Francini, i battibecchi e i futili litigi non mancano mai.