Chiara Francini, matrimonio e figli con Frederick? La decisione dell’attrice

Chiara Francini a Vero Tv: le dichiarazioni sul matrimonio e sul desiderio di non avere figli

Chiara Francini si è raccontata al settimanale Vero Tv . Così espansiva, svampita e frizzante sul piccolo schermo, l’attrice si rivela molto riservata su quelli che sono i suoi affetti e i suoi successi personali. Nell’intervista di Vero Tv, però, si sbilancia e fa dichiarazioni importanti sulla sua relazione con Frederick e su quel desiderio di maternità ancora assente. L’attrice fiorentina, reduce dai grandi ascolti di Non dirlo al mio capo 2, fiction di successo in onda su Rai 1, ha parole piene d’amore per il suo compagno, che definisce come “un uomo solido, intelligente, che mi comprende e dice sempre che non potrebbe mai stare al fianco di una donna non ambiziosa“. E lei, con una laurea in Lettere e una carriera costellata da grandi successi televisivi e cinematografici, dimostra di esserlo pienamente. Tanti sono stati i ruoli che ha interpretato, ma il ruolo di mamma Chiara Francini non riesce proprio a cucirlo su di sé nella vita reale.

Chiara Francini dichiara a Vero Tv di non essere pronta a diventare madre

Chiara Francini confessa al settimanale di non sentirsi adatta a ricoprire il difficile e meraviglioso ruolo di madre. Esattamente come accade a Perla, l’ultimo personaggio che ha magistralmente interpretato nella fiction Non dirlo al mio capo 2. Un mancato desiderio che la Francini condivide con Frederick, suo compagno di vita da quasi 13 anni, e che ritarda a bussare alla loro porta. Nonostante ciò, la simpatica attrice si ritiene una donna felice: “Non è una che fa le cose perché vanno fatte, una donna per sentirsi risolta e compiuta non deve necessariamente essere mamma“, ha confessato. Lei, un’artista completa, che ama follemente circondarsi dall’amore dei bambini, ma che al momento non desidera nella sua vita.

Chiara Francini e il suo amore per i gatti

Una vita piena d’amore, quella di Chiara Francini, una delle attrici di cinema e di televisione più apprezzate nel panorama nazionale italiano. Ma a quanto pare, lo svedese Frederick non è il solo a portare gioia alla bella attrice fiorentina. Ci sono anche i gattini Hermes, Cocò e Lorelei a riempire le sue giornate, e per cui da sempre prova un grande amore. Non ci resta che attendere i suoi futuri successi lavorativi e, chissà, anche personali!