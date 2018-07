Chiara Ferragni: vestito in latex per l’addio al nubilato fa scalpore

Chiara Ferragni: il vestito aderente in latex rosa per l’addio al nubilato fa scalpore

Un giorno fa è atterrata a Ibiza per l’addio al nubilato, oggi è già Chiara Ferragni mania. L’influencer di moda più famosa d’Italia, nonché promessa sposa di Fedez, quando muove un dito, che piaccia o no, fa parlare di sé e come ogni vip che si rispetti si porta appresso uno stuolo di adoratori e di detrattori – d’altra parte è il prezzo delle celebrità – E a proposito di adoratori e detrattori mai sono stati tanto divisi come nel commentare il vestito mozzafiato in latex rosa che Chiara ha indossato nella sua prima serata in terra iberica. In tantissimi sono accorsi sulla sua bacheca Instagram a pronunciarsi sulla questione. Ed è stato detto di tutto: da chi ha trovato la veste meravigliosa a chi l’ha bocciata senza se e senza ma, fino a chi ha ipotizzato una nuova gravidanza…

L’abito in latex rosa di Chiara Ferragni: “meraviglioso o sta malisismo?”

Ibiza, Chiara e l’addio al nubilato vale a dire: bagni di sole, relax in piscina con un’allegra brigata di amici, cocktail in spiaggia, tramonti incandescenti e poi arriva la sera, dove l’abito fa la differenza. E la Ferragni non può certo non farla. Così in un noto locale sull’isola spagnola eccola sfoggiare un abito super aderente in latex rosa che ha prodotto migliaia e migliaia di commenti sul suo profilo Instagram. Queste le voci di alcuni suoi adoratori: “Meravigliosa”, “Quel vestito puoi indossarlo solo tu”, “Ma quanto sei bella?”, “Pazzesca”…. I detrattori invece hanno speso parole dal sapore opposto: “Sta malissimo”, “Che schifo”, “Se deve andare in bagno usa le forbici”…. C’è stato poi un dettaglio che ha stimolato ulteriormente moltissimi follower….

Chiara e il pancino che fa pensare ai fan una seconda gravidanza

Il dettaglio in questione è un addome non piatto come un tempo, risaltato dall’abito aderente. Così in tanti hanno ipotizzato una nuova gravidanza per la Ferragni (troppo difficile pensare che a pochi mesi dal parto è normale avere un’impercettibile pancetta. La diretta interessata ha infatti risposto a un follower: “Datemi il tempo di tornare al mio peso di prima. Ho avuto un figlio quattro mesi fa”). Altri invece l’hanno criticata per la forma fisica non perfetta (come se la perfezione fosse roba di questo mondo); ma per fortuna i più ne hanno lodato la silhouette e il garbo che da sempre sono il suo marchio di fabbrica.