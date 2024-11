Chiara Ferragni: tutto studiato a tavolino. Pure con Fedez e Provera

Parliamo oggi di Chiara Ferragni e del suo nuovo amore Giovanni Tronchetta Provera. La coppia ormai si è dichiarata apertamente. I baci e le effusioni che i due si sono scambiati non lasciano grandi dubbi. Infatti Ferragni e Provera vengono spesso paparazzati insieme nell’ultimo periodo. E pare proprio che ai due piaccia farsi fotografare. Soprattutto a Chiara Ferragni. E perché mai? Chiederete voi. La Ferragni sta facendo una sorta di “percorso riabilitativo mediatico”. Il suo piano perfetto prevede un rientro a tutti gli effetti nel favoloso mondo del digitale. Mondo che, in parte, ha contribuito a creare.

Chiara Ferragni è una donna che si è costruita una carriera grazie all’imprenditoria digitale. Ha saputo sfruttare al meglio le potenzialità dei social e ne è diventata la regina. Questo, ovviamente, fino al momento del Pandoro Gate. Momento in cui il suo mondo perfetto è quasi andato in frantumi. Ma Chiara ha saputo sfruttare quella estrema razionalità che la caratterizza. La totale mancanza di empatia che suscita e che inizialmente le ha giocato dei brutti scherzi, dopo è tornata decisamente utile. Mi spiego meglio. La Ferragni, malgrado i numerosi tentativi, non suscita grande empatia. Risulta algida e superficiale. L’unica persona che ha sciolto questa corazza è stato Fedez. Lui rappresenta l’unica scelta che la Ferragni ha fatto col cuore.

Fedez è stato una scelta di cuore e per questo… un problema

Federico Lucia Leone è stato colui che ha scardinato quella figura ‘fredda e razionale’ e ha lasciato intravedere qualche flash emozionale dentro Chiara Ferragni. In minima parte anche all’interno della serie dei Ferragnez si percepivano queste emozioni. Ma Chiara ha chiuso le porte del cuore ed è tornata ad affrontare la vita con la sua estrema razionalità. Ha attraversato tutte le fasi del post Pandoro Gate senza mai riuscire a mostrare un serio pentimento. Anzi. Ha silurato il collega ed amico Fabio Maria Damato ed ha fatto credere a tutti di essere stata “sedotta e abbandonata” da Fedez.

Ma adesso bisognava trovare il sostituto ideale. Dopo i casini combinati da Fedez che, diciamocelo, si è scavato la fossa da solo, Chiara Ferragni doveva trovare il fidanzato ideale. L’uomo dal curriculum perfetto che potesse valorizzare ed aiutare il suo rientro in società. Chi meglio di Giovanni Tronchetti Provera per questo fatidico ruolo? Cos’altro dire. Chiara ha ricominciato la sua vita come prima del Pandoro Gate. Sponsorizza il suo brand e mostra outfi quotidianamente. È rientrata nel grande mondo della moda. Si accompagna all’uomo perfetto per le sue formali occasioni di lavoro e non.

Finalmente Chiara è tornata a viaggiare come si deve. Nel lusso e senza grandi sforzi economici. Si è riappropriata di ciò che le era stato tolto. Ha eliminato chi le ha fatto dei torti. E’ persino riuscita ad uscirne come una “vittima”. Fedez probabilmente era l’amore, quello vero. Ma non poteva essere l’uomo della sua vita… programmata a tavolino.