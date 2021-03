Chiara Ferragni torna a casa: il dolce incontro tra Leone e Vittoria (video)

Chiara Ferragni e la piccola Vittoria sono tornate a casa. La famiglia Ferragnez ha lasciato la clinica stamattina, verso l’ora di pranzo, e quindi oggi c’è stato il primo incontro tra Vittoria e Leone. Il fratellino maggiore non ha potuto conoscere prima la sua sorellina perché a causa del Covid le visite dei parenti in ospedale sono bloccate. Ma per fortuna tutto è andato bene e Chiara ha potuto lasciare la clinica dopo due giorni dal parto. L’imprenditrice sembra essersi già ripresa bene, di sicuro ancora qualche dolorino ma sui social è subito apparsa serena e radiosa.

Oggi ad attendere Chiara, Fedez e Vittoria a casa c’era proprio lui, Leone. Il piccolo non si è fatto trovare a mani vuote: ha preparato un tenero disegno da regalare alla sorellina come dono di benvenuto a casa. Ma anche Vittoria è arrivata con un regalo per il fratello maggiore: un peluche che a lui è piaciuto proprio tanto! Tutto questo è stato documentato e raccontato da Chiara e Fedez, che da sempre condividono con i fan la loro vita. Anche un modo per ripagarli di tutto l’affetto che ricevono, che è davvero molto e che aumenta in questi lieti eventi.

“La reazione di Leo è stata bellissima”, ha subito annunciato Chiara nelle sue prime storie da casa dopo la nascita di Vittoria. Ha ringraziato tutto lo staff della clinica e in particolare il suo ginecologo. Poco dopo è stato Fedez a pubblicare i video dei primi momenti insieme di Leone e Vittoria. Lo ha chiamato un nuovo inizio per loro, ed è proprio vero. Leone è stato affettuoso con la sua sorellina, ma quanto basta: dopo averle dato un bacino sulla manina, infatti, non ne ha voluto dare un secondo sulla guancia. “L’ho già dato. Sta dormendo”, ha detto per poi invitare il padre a dare un bacio alla bimba. Il piccolo ha un bel caratterino!

Inutile dire che foto e video di Leone e Vittoria sono diventati già virali. Sono nati profili fan dedicati alla piccola che aggiornano i fan sulla nuova arrivata di casa Ferragnez. Da oggi i profili di Chiara e Fedez saranno seguiti il doppio di prima: adesso c’è anche Vittoria insieme a Leone!