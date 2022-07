Chiara Ferragni, si rompe la barca in mare: ore dispersi “nel nulla”, i fatti

Piccola disavventura per l’imprenditrice digitale e i suoi amici, rimasti in mare per diverse ore in Grecia: cos’è successo

Imprevisto in mare per Chiara Ferragni, che insieme ai suoi amici è rimasta in mare per diverse ore a causa di un guasto all’imbarcazione. L’imprenditrice digitale è partita nelle scorse ore per trascorrere un weekend in Grecia con i suoi amici. C’è anche Chiara Biasi, oltre all’inseparabile Veronica Ferrari e tanti altri. Un gruppo di amici che ha deciso di partire e godersi qualche giorno di relax ricordando i vecchi tempi, ma tra i loro ricordi da oggi in poi ci saranno anche queste ore dispersi in mare.

A raccontare cosa è successo è stata la stessa Chiara, ma tutte le ore in barca sono state documentate sui vari profili social dei presenti. La disavventura è cominciata quando sono scesi dall’aereo ad Atene e si sono diretti verso Hydra. Chiara e i suoi amici stavano raggiungendo questo piccolo paradiso che si trova a poco più di un’ora dalla capitale greca. Per essere più precisi si trova sul golfo Saronico, tra Poros e Spetses. Non si aspettavano, però, di raggiungere Hydra in tarda serata, come invece è successo. Mentre erano in viaggio verso Hydra, infatti, la barca si è rotta in mezzo al nulla.

Chiara ha pubblicato prima la foto di un meraviglioso tramonto che di vedeva dalla barca su cui stava viaggiando. Ha specificato però che dopo quel momento c’è stato il guasto alla barca, quindi tutto il gruppo è rimasto in mare in attesa dei soccorsi. La Ferragni ha raccontato che stavano cercando di ancorare da qualche parte in attesa che arrivasse il taxi boat a prenderli. Solo così avrebbero raggiunto la destinazione.

Intanto si è fatta sera e il freddo si faceva sentire in mare, tant’è che erano tutti coperti con il cappuccio. “Un viaggio che doveva essere di un’ora e mezza… Siamo da tre ore in questa barca nel nulla, dannazione”, ha raccontato Chiara. Sono giunte notizie poco fa: Chiara Ferragni e i suoi amici con la barca rotta sono stati soccorsi dopo ben quattro ore! Porteranno con loro qualche foto ricordo di questa disavventura, ma adesso è tempo di godersi la vacanza, a questo punto meritata!