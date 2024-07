Chiara Ferragni, ritorno sui social è polemica: commenti cancellati

Quasi una settimana di silenzio stampa per Chiara Ferragni. Dall’ultimo ricovero in ospedale di Fedez per una emorragia interna, l’influencer era sparita. Si era parlato delle ragioni dietro questa insolito silenzio, che però sta diventando sempre più frequente. C’è che pensa che avesse preso una pausa dai social per non alimentare la polemica nata dalla frecciatina fatta da Fedez, quella su chi fa i TikTok mentre è in ospedale; altri che fosse l’ennesima mossa strategica per portare più persone curiose a visitare i suoi social. Oggi, Chiara è tornata online e si è scoperto la ragione della sua scomparsa: l’influencer ha passato la settimana a Maratea, in Basilicata e questa vacanza forse è servita per staccarsi un po’ dai social.

La Ferry torna su Instagram con un post molto poetico dedicato alla sua rinascita, alla forza di rimettersi in piedi dopo una caduta. Foto e video del meraviglioso tramonto sul mare, scatti quotidiani di giri in barca e pranzi insieme alle persone del paese. Tutto molto lontano dallo sfoggio dei lussi a cui siamo abituati, anzi, sembra proprio che Chiara stia cercando una dimensione fatta di cose più semplici, peccato che qualcosa non è sfuggito agli occhi di falco di molti commentatori.

I commenti spariti: è polemica per le foto al mare di Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale dedica al post sui suoi giorni a Maratea una citazione profonda sull’importanza del non arrendersi mai neanche dopo essere caduti. A molti non vanno molto giù queste parole, secondo alcuni commenti su X Chiara cercherebbe di passare per vittima degli eventi, nonostante gli eventi siano molto complessi e la vedano diretta protagonista, dal processo per il Pandoro Balocco al divorzio tormentato con Fedez. Sotto le sue parole spuntano centinaia di commenti dei suoi sostenitori, dalla famiglia agli amici più cari, ma anche fan italiani e internazionali che la sostengono. Tutti commenti a cui lei ha prontamente messo un cuoricino. C’è un ma. Tra tutti questi commenti di vicinanza ce ne stavano alcuni di critiche, che però sono spariti. Nel giro di un paio di minuti dalla pubblicazione, Chiara Ferragni o chi per lei ha cancellato i commenti che le davano contro.

Non sarebbe la prima volta che succede che Chiara chiude i commenti al pubblico, in modo da ricevere solo quelli dalle persone che lei segue. Il commento che è scomparso questa volta però riguardava un argomento molto sensibile. Molto spesso, la Ferragni ha postato immagini di coppie anziane o di amici di una certa età. Immagini dolci che le fanno sognare un amore che duri tutta la vita. Tuttavia, il commento che è stato cancellato riguardava proprio queste immagini, che secondo l’utente in questione sono state scattate senza il consenso dei protagonisti. Si leggeva più o meno queste parole: ”ma ce l’hai il permesso di fotografare e postare immagini di sconosciuti?”. Non si sa se l’utente volesse attirare su di lei le ire di chi combatte per la privacy sui social o se fosse l’ennesima critica, fatto sta che il commento è sparito. Chissà se Chiara ascolterà questa critica o se continuerà a postare la sua nuova vita senza curarsi dei detrattori.