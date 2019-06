Chiara Ferragni, ricordo speciale prima di conoscere Fedez: la reazione del rapper

Chiara Ferragni e Fedez, la coppia sempre più amata sui social network

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più seguite su Instagram e immaginiamo non solo per i consigli di stile e per la musica. Rapper lui, influencer e imprenditrice digitale lei, ma soprattutto marito e moglie e genitori di Leone. Il piccolo con la sua simpatia e i suoi sorrisoni attrae i follower: sono tutti pazzi di Lello, come lo chiama affettuosamente papà Federico. Ma il piccolo di casa da qualcuno avrà pur preso la simpatia infatti anche mamma e papà sono molto divertenti da seguire! Lo dimostrano ogni giorno con i loro scherzi e lo hanno dimostrato ancora una volta oggi. La reazione di Fedez a un ricordo romantico di Chiara è stata quasi epica! Chiara e Fedez oggi si trovano in un castello e lei non ha potuto fare a meno di abbandonarsi al romanticismo.

Chiara Ferragni, il ricordo prima di conoscere Fedez

Giunti sul luogo, la Ferragni ha preso in mano il suo smartphone e ha raccontato ai fan e al marito il motivo della sua emozione in quel posto. “Siamo in questo posto bellissimo che è un castello, che io amo. Ci sono andata tantissime volte. Una delle ultime volte che sono venuta qua d’estate è quando poi ho mandato il primo messaggio a Fede…”, ha detto Chiara. Inizialmente Fedez guardava la moglie incredulo, come se non sapesse cosa avrebbe detto di lì a poco. Quando lei ha rivelato il tutto, Fedez è stato decisamente meno romantico: ha interrotto Chiara, ma non si è capito cosa ha detto perché si è interrotto anche il video, ed è andato via! In un secondo video, ma stavolta da sola, Chiara ha ripreso il racconto: “Fede mi ha interrotto, però dicevo che in questo posto in cui venivo da quando ero bambina, nel 2016 qui, dopo una cena con i miei genitori e le mie sorelle, è quando ho fatto lo Snapchat cantando la canzone di Fede. E poi abbiamo cominciato a scriverci”.

Fedez e Chiara Ferragni, come si sono conosciuti

Tutti sanno, o forse quasi tutti, che Fedez e Chiara Ferragni si sono conosciuti proprio grazie a una canzone del rapper. “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vouitton”, canta infatti nel brano Vorrei ma non posto. Ed è questo verso che lei ha cantato il giorno dopo essere stata nel castello in cui è tornata oggi, ma stavolta insieme a colui che poi è diventato suo marito! “Posto super importante quindi per la nostra relazione (anche se lui non c’era mai stato prima)”, ha scritto ancora Chiara nel video in cui ha raccontato tutto.