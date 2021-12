Chiara Ferragni, pianto e terapia di coppia: “Fedez mi fa sentire inutile”

The Ferragnez è arrivato su Amazon Prime Video: da oggi i fan possono tuffarsi nelle vite di Chiara Ferragni e Fedez ancor più di prima. I due sono abituati a condividere con chi li segue molti momenti delle loro giornate e tanti eventi. Per qualcuno condividono fin troppo, eppure grazie alla serie tv The Ferragnez sta saltando fuori che molte cose in realtà non vengono documentate. Per esempio la terapia di coppia di Chiara e Fedez. Non che dovessero fare le sedute in diretta su Instagram, ma non ne hanno parlato quasi mai e questa è già una delle sorprese contenute negli episodi su Prime Video.

Tra i vari retroscena sul rapporto di coppia fra i due ci sono proprio le sedute di terapia di coppia, in cui i due raccontano cosa non va tra loro. Nonostante per molti quella di casa Ferragnez potrebbe essere una vita agiata e senza problemi, questi episodi dimostrano il contrario. Chiara Ferragni e Fedez sono persone come tutte nella loro vita privata. Entrando più nei dettagli, Chiara ha confidato durante la terapia che il loro rapporto dipende molto dall’umore di Federico: “Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui”. Lei invece ha meno sbalzi d’umore, quindi raramente è arrabbiata o giù di morale, ha aggiunto. Di tutta risposta, Fedez si è lamentato di amici e parenti sempre presenti:

“A volte facciamo troppe cose. Avrei più voglia di ritagliarmi degli spazi con lei da solo. Molte volte siamo attorniati da questo gruppo itinerante di persone. La famiglia, suoi amici, non miei. Io non ne ho di amici”.

La Ferragni ha giustificato questa sua voglia di avere sempre altre persone accanto per non ritrovarsi sola nei giorni in cui Fedez è intrattabile. In questo modo quando lui vuole stare solo o è giù di morale, lei non deve stare sola. Fedez ha spiegato i suoi sbalzi d’umore: “Io quando ho dei problemi miei, mi chiudo in me stesso e me li risolvo da solo. Cerco di non far pesare le mie problematiche sugli altri”. Il cantante ha proseguito spiegando che Chiara ha sempre un atteggiamento aperto al dialogo, vuole sempre parlare e affrontare ciò che accade, lo sprona al dialogo ma lui non ha voglia di parlare. Quindi si chiude ancor di più a riccio.

“Io sono una persona che si apre difficilmente”, ha proseguito Fedez. Chiara ha aggiunto altri difetti del marito, ovvero è più permaloso e negativo di lei, per questo le riesce difficile a volte trascorrere giornate intere con lui che non parla, magari lei ne ignora anche il motivo. Fedez ha ribattuto alla moglie:

“È difficile parlare con una persona che già dice che sono problemi inutili. Quindi sono permaloso, mi inc..o per cose inutili e dovrei parlare con te di problematiche che tu reputi inutili? Fammi capire: tu parleresti con una persona che reputa i tuoi problemi inutili?”

Chiara Ferragni era ormai in lacrime durante la terapia di coppia. A proposito dell’atteggiamento di chiusura del marito, ha spiegato che spesso si sente inutile nella vita di Fedez: “Quando ti chiudi in te stesso e non mi vuoi parlare è la cosa peggiore che tu mi possa fare. Mi sento esclusa e inutile nella tua vita”. Fedez ha capito e le ha detto di essere dispiaciuto di tutto ciò. Lui non vorrebbe far star male la moglie con il suo malessere, ma pare non riesca a comportarsi in altro modo: “È che io sto molto male e ho bisogno di stare da solo”.