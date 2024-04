Chiara Ferragni, Panicucci esplosiva: “Prende contributi statali”

Stamattina a Mattino 5, Federica Panicucci ha sganciato una bomba! Chiara Ferragni e Fedez prenderebbero dei contributi statali e le cifre sono da capogiro!

Nuovi guai in vista per gli ex Ferragnez? Come ha rivelato stamattina la Panicucci a Mattino 5, Chiara e Fedez sono lontani geograficamente (lui sempre a Los Angeles, lei in giro per l’Italia con gli amici), sentimentalmente sono al capolinea ma sono molto uniti nel conto in banca.

Infatti, notizia fresca fresca di giornata, i due avrebbero percepito dei contributi statali.

Federica e i suoi ospiti in studio si interrogano su perché due milionari come loro dovrebbero prendere dei contributi statali ed è venuto a tutti il dubbio che ci possa essere qualcosa di losco, qualche conto falsato per prendersi degli incentivi dallo stato ad esempio.

Ma a quanto ammontano questi contributi? Si parla di almeno di mezzo milione!

Tutto sui soldi presi dai Ferragni, Dagospia rivela le cifre

E’ Dagospia che come sempre ha le notizie più succulente, e da quanto rivelato da D’Agostino, Federica Panicucci ha fatto l’elenco dei soldi pubblici che sono andati nelle tasche di Chiara Ferragni e di Fedez (che ricordiamo, dichiara di essere nullatenente)

Facciamoglieli noi ora i conti in tasca:

Nel 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy avrebbe rimpinguato il conto corrente dei Ferragnez con contributi per le società ancora legati all’emergenza Covid

Chiara Ferragni si è intascata ben 150 mila Euro per il suo brand, mentre le sue altre società Sisterhood e The Blonde Salad Crew hanno beccato rispettivamente 116 mila euro e 16 mila euro.

Altri 17 mila Euro sono invece arrivati al gruppo Fenice.

E ricordiamoci che Fenice e The Blonde Salad sono già indagati per il Pandorogate.

E Fedez? Il rapper non è da meno!

La società ZDF ha ricevuto ben 270 mila Euro dal Ministero, mentre l’altra società, la ZEDEF ha ”soltanto” preso 10 mila euro.

Ci credo che si fanno i viaggetti a Los Angeles e si comprano le Ferrari!