Chiara Ferragni news documentario: “Sarà pronto per il prossimo autunno”

Il documentario di Chiara Ferragni quando esce? Ultime news sul progetto

Il documentario sulla vita di Chiara Ferragni sarà pronto per il prossimo autunno. Ad annunciarlo Francesco Melzi, il produttore che ha speso circa un milione di euro per realizzare questo importante progetto. L’uomo ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy, dichiarandosi soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora. E per nulla pentito di aver scelto di finanziare la moglie di Fedez, una delle influencer più famose e importanti al mondo. “Mi sono affidato a una regista molto brava. Si chiama Elisa Amoruso. Sono sicuro di quello che faccio, del cavallo di razza su cui ho puntato”, ha assicurato Melzi alla rivista edita da Mondadori.

Il produttore Francesco Melzi parla del lavoro con Chiara Ferragni

“Al momento stiamo ancora lavorando. Siamo in fase di costruzione. Prevedo l’uscita ufficiale in autunno. Sono soddisfatto. La potenza della Ferragni prevalica ogni immaginazione”, ha detto il produttore del documentario di The Blonde Salad. “Ho in mente una tre giorni di proiezioni. Scommettiamo che sarà un tutto esaurito? Abbiamo diverse offerte che stiamo valutando. Potrei anche non venderlo e mandarlo a un festival importante in promozione e poi far scattare l’asta”, ha aggiunto Francesco Melzi. Al momento la pellicola non ha ancora un nome, in ballottaggio ci sono ben quattro titoli.

Chiara Ferragni e Fedez pronti per le vacanze di Natale

In attesa di saperne di più, Chiara Ferragni si prepara a festeggiare il primo Natale da moglie e madre. Insieme a Fedez ha deciso di trascorrere le festività al caldo, in un lussuoso resort delle Maldive.