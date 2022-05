L’imprenditrice tornerà al Metropolitan Museum of Art a distanza di 7 anni ma ben più felice e orgogliosa: come è cambiata

Chiara Ferragni e Fedez sono tra gli ospiti del Met Gala 2022, ma per lei non sarà la prima volta. Arrivata a New York ieri dopo aver trascorso qualche giorno in Messico per lavoro, Chiara si sta preparando al grande evento e non ha potuto fare a meno di ricordare la sua prima volta al Met Gala. L’imprenditrice è cambiata tanto e pare tenga molto a quello che ha scritto oggi perché ha condiviso il post tra le storie invitando tutti a leggerlo. In effetti sono parole importanti e che possono essere d’aiuto per tanti: sono passati sette anni e nella sua vita è cambiato praticamente tutto.

Il suo primo Met Gala risale al 2015, periodo in cui Chiara non stava molto bene e non lo ha nascosto. Nel suo racconto si legge che sette anni fa era stata invitata da Calvin Klein ed era molto impaurita dall’evento. Forse anche perché non era serena, visto ciò che stava vivendo: era un periodo deprimente per la Ferragni. E ha spiegato anche perché:

“Il 2015 è stato un periodo davvero deprimente della mia vita. Vivevo a Los Angeles, ero in una relazione sentimentale che non funzionava. Mi sentivo sola e professionalmente in gabbia, mentre altre persone prendevano la maggior parte delle mie decisioni”

Questi i motivi del periodo deprimente del 2015. Il Met Gala anche in quella situazione è stato fantastico, ha scritto ancora Chiara, ma allo stesso tempo non può che farsi i complimenti da sola per aver superato quel periodo, per aver creato le sue regole e diventare il capo di sé stessa. Oggi nessuno prende decisioni al posto suo o per lei, Chiara è circondata di persone di cui sa di potersi fidare e affini al suo stile e al suo pensiero. E non sono le uniche cose cambiate nella sua vita dopo quel periodo che ha definito deprimente…

Anche dal punto di vista sentimentale, infatti, tutto è cambiato. In modo radicale: nel 2015 era in una relazione che non andava più, oggi Chiara Ferragni andrà al Met Gala 2022 con suo marito Fedez. È riuscita a creare, ha scritto ancora su Instagram, la famiglia che ha sempre sognato. E ha chiosato scrivendo che tutti meriterebbero di sentirsi come lei oggi:

“Se la Chiara del 2015 vedesse la Chiara del 2022 penso che piangerebbe di gioia. Ed è questo che significa per me questo Met Gala: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa”

Un racconto che potrebbe dare speranza a chi oggi si sente solo, in un periodo deprimente, in una relazione che non funziona oppure non realizzato professionalmente. Tutto può cambiare, da un momento all’altro. Proprio come è successo a Chiara Ferragni.