Ferragni e Fedez, Leone al parco senza mascherina? Foto demolisce hater

Leone senza mascherina al parco, critiche feroci a Chiara Ferragni e Fedez

L’ultimo episodio che ha avuto protagonista Chiara Ferragni, Fedez e il loro piccolo e splendido Leone è un chiaro esempio di come la disinformazione possa fare danni e di come l’odio sui social network e in rete sia gratuito. Di cosa parliamo esattamente? Fedez e Chiara hanno portato Leo a fare un giro al parco senza infrangere la legge, viste le disposizioni governative della fase due; tra i tanti che hanno commentato c’è stato pure chi ha fatto notare all’influencer e al cantante che Leo non aveva la mascherina e che quindi stavano dando un pessimo esempio.

Chiara Ferragni risponde alle critiche con un messaggio chiarissimo

La Ferragni ha risposto per le rime proprio qualche ora fa pubblicando una foto con Leone in primo piano e commentandola con un messaggio chiarissimo: “Leo – queste le parole della mamma – vi sta portando un iPad per leggere le regole sull’uso della mascherina per i bambini sotto i 6 anni e soprattutto sotto i 3 (è vietata), così eviterete di perdere tempo a commentare idiozie sul mio ultimo post“. In altri termini tutte le critiche rivolte, anche in modo molto duro, alla famiglia sono accuse infondate perché per i bimbi come Leo la mascherina non è prescritta.

“Il mio tutto”, la Ferragni dopo le critiche su Leone

Non è la prima volta che la Ferragni finisce nell’occhio del ciclone, quindi ormai ha imparato a contrattaccare senza dare troppo peso alla cattiveria diffusa dei social: dopo aver pubblicato su Instagram la storia di cui vi abbiam parlato ha infatti condiviso un altro post in cui abbraccia Leone e commenta la foto con un tenero My everything ‘Il mio tutto’. Staremo a vedere se le critiche continueranno anche nei prossimi giorni, visto che non tutti seguono la Ferragni assiduamente, o se invece Chiara e Fedez potranno portare Leo al parco senza temere di essere riempiti di insulti.