Chiara Ferragni, Mariotto a Detto Fatto: “Lei è una stella che…”, l’opinione

Chiara Ferragni, Mariotto parla di lei a Detto Fatto: il parere dello stilista

Ogni giorno, a Detto Fatto, Guillermo Mariotto parla delle donne appartenenti al mondo dello spettacolo. Di loro, ne narra un po’ la vita, descrive i loro look e, alla fine, ne dedica un meraviglioso schizzo. Oggi, lo stilista si è dedicato a Chiara Ferragni, l’influencer italiana per eccellenza famosa in tutto il mondo. Per lei ha speso belle parole, sottolineando anche quanto nella sua vita siano presenti i social. La moglie di Fedez, infatti, è molto attiva sul web ed ama condividere la sua vita con le persone che la seguono.

“Chiara Ferragni? Una stella che brilla da poco ma tanto”

“Diciamo che nel mondo stellare possiamo considerare la Ferragni una super nova – ha esordito Mariotto – una stella che brilla da poco ma che brilla tanto. Sul suo look che possiamo dire? Ne cambia 400 al giorno? Quindi è come la bambolina più famosa del mondo che puoi metterle tutte le cose, le gonnelline che vuoi. Ma questo mettere gonnelline, vestitini e gioielli è diventato un affare di denaro. Chiamala sc..a!”, ha concluso sorridendo. Sulla sua vita privata, Mariotto ha ‘confermato’ di non avere chissà quale novità, proprio perché Chiara è solita raccontare tutto (o quasi) via social. “Cosa potrei dirvi io della sua vita che voi non sappiate già?”, ha chiesto il giudice di Ballando con le Stelle e poi ha aggiunto: “Visto che viene trasmesso notte e giorno, quello che mangia, quello che beve, come si veste, dove va. Tutto”.

Chiara Ferragni che ama condividere la sua vita con chi la segue

A quel punto è apparsa una clip dove proprio la Ferragni, a Che tempo che fa, ha spiegato perché utilizza tanto i social: “È bello sapere che ci sono delle persone che ti seguono e che quando qualsiasi cosa tu faccia vedere viene presa d’ispirazione”. Lo stilista infine ha poi ricordato il matrimonio dell’influencer di Cremona con il rapper Fedez. Una festa dove erano presenti tantissimi cellulari cosa che oggi è poco gradita da tanti sposi che spesso li bandiscono dalle loro cerimonie.