Chiara Ferragni, l’errore grammaticale madornale: critiche a pioggia

Manca pochissimo all’inizio del nuovo anno scolastico e, come accade da diversi anni a questa parte, Chiara Ferragni ha rinnovato il suo brand con nuovi prodotti. Recentemente, infatti, è stata lanciata la sua nuova linea per la scuola e per l’ufficio in collaborazione con Pigna. Una linea veramente super fornito di tutti i prodotti necessari per il rientro a scuola: dagli astucci alle penne, dai quaderni al diario, dai temperamatite alle gomme fino alla pinzatrice e la calcolatrice (la preferita dalla stessa influencer). Tutto rigorosamente brillantinato e con il marchio Ferragni. Ovviamente, tutti i prodotti si possono trovare sul sito del brand dell’imprenditrice digitale, dove la collezione sta andando a ruba.

Tuttavia, proprio sul sito della Ferragni è spuntato un dettaglio in particolare che non è affatto sfuggito agli utenti del web. Di cosa si tratta? Sulla pagina principale, invece della scritta “ACQUISTA ORA” è apparsa la dicitura “AQUISTA ORA”. Insomma, un evidente errore grammaticale che ha generato una pioggia di reazioni sul web. Da una parte, alcuni hanno subito capito si trattasse probabilmente di un semplice errore di battitura dovuto ad una disattenzione. D’altro canto, però, c’è chi ha colto l’occasione per criticare duramente l’influencer, puntualizzando come tale svista sia stata fatta proprio in relazione a dei prodotti collegati all’ambito scolastico.

Selvaggia Lucarelli reagisce alla gaffe di Chiara Ferragni

Tra i tanti, non ha potuto fare a meno di dire la sua Selvaggia Lucarelli. La giornalista non è sicuramente una grande estimatrice della Ferragni, dunque non si è fatta sicuramente sfuggire questa gaffe. “I nuovi prodotti per la SCUOLA di Chiara Ferragni sul suo sito: AQUISTA ORA”, ha scritto ironicamente su Twitter la giudice di Ballando con le stelle sotto lo screen della pagina del sito in questione. Da lì, hanno commentato centinaia di utenti, la maggior parte dei quali ha reagito in maniera sarcastica alla defaiance dell’influencer.

I nuovi prodotti per la SCUOLA di Chiara Ferragni sul suo sito: AQUISTA ORA. pic.twitter.com/BgqFvNPDtD — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 27, 2023

Ad ogni modo, qualcuno avrà avvertito immediatamente la stessa Chiara Ferragni allo ‘scoccare’ della polemica, dato che, poco dopo, l’errore è stato subito corretto. O, semplicemente, chi lavora per il brand si sarà accorto poco dopo dello sbaglio e avrà cercato di rimediare il più velocemente possibile. Difatti, aprendo ora la pagina web, appare la scritta corretta, ovvero: “ACQUISTA ORA”. Aldilà di questo piccolo scivolone, la linea della moglie di Fedez sta avendo un successo straordinario: a partire da settembre moltissimi bambini e ragazzi sfoggeranno il loro personale prodotto firmato Ferragni tra i banchi di scuola.