Chiara Ferragni: la relazione con Tronchetti Provera è già un flop

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera escono allo scoperto. E lo fanno con una foto (la stessa) pubblicata sui rispettivi social. La foto ormai ha fatto il giro del web e li ritrae abbracciati e sorridenti sulla barca. Una foto spontanea ripresa inaspettatamente da qualcuno che li stava osservando da dietro. Però siamo sicuri che sia uno scatto così inaspettato? In molti sostengono che dietro a questa dichiarazione ci sia una strategia ben precisa. In effetti la bacheca di lui ha solamente due foto di cui una è proprio quella postata ieri con la Ferragni. A testimonianza del fatto che Giovanni, volente o nolente, non pubblica quasi mai nulla. E pare che sia dovuto ad una specifica richiesta della famiglia Tronchetti Provera che vorrebbe mantenere un profilo basso.

Ma la relazione con Chiara Ferragni ha sparigliato le carte. Con lei infatti la famiglia Tronchetti Provera ha ottenuto un’attenzione mediatica indesiderata. Motivo per cui, molto probabilmente, i due si sono separati per un certo periodo. Lui non è riuscito a resistere e non solo ha deciso di tornare tra le braccia della Ferragni ma ha ceduto all’esigenza di lei di essere sempre sotto i riflettori. Così ieri, 23 agosto, dopo un’attesa social di qualche giorno Chiara ha pubblicato la foto che ufficializza la coppia. Ed è riuscita a fare in modo che anche lui lo facesse. Sigillando così la nascita della loro relazione sentimentale e, soprattutto, digitale!

Chiara Ferragni deve rendere “social” le sue relazioni perché funzionino?

Se con Fedez tutto ciò è avvenuto in maniera assolutamente naturale. Perché entrambi molto interessati a crescere la loro schiera di followers. Con Giovanni Tronchetti Provera non è stato altrettanto semplice. Anche se alla fine è riuscita nel suo intento. Ma a differenza della sua precedente storia con Federico, in questo caso, qualcosa non sta funzionando. Il problema nasce dal fatto che la sensazione generale, quando si parla di Ferragni, è che sia tutto finto e costruito.

La posa perfetta, romantica, e scattata inaspettatamente (!). La pubblicazione sulle bacheche social di entrambi. Lo scatto che arriva proprio dopo le foto di Fedez con la nuova compagna. Insomma assistiamo inesorabilmente al solito “modus operandi” della Ferragni. Quello che adottava con Fedez ma che oggi conosciamo tutti. Fingere di pubblicare qualcosa di naturale quando dietro c’è uno studio preciso di tutto. Gesti, parole, atteggiamenti. Quando si parla di Chiara Ferragni ormai si fa fatica a credere che sia sincera. Così adesso non resta che aspettare di vedere se Tronchetti Provera si presterà al gioco mediatico di casa Ferragni o se preferirà invece mantenere la sua privacy intatta.