Chiara Ferragni, la cena col nuovo amore: storia “a luci spente”

Chiara Ferragni starebbe continuando a coltivare in gran segreto una relazione sentimentale con Silvio Campara, Ceo di Golden Goose. Lo ha assicurato Gabriele Parpiglia su RTL, 102,5 nel programma del collega Francesco Fredella. Il giornalista ha rivelato dei dettagli curiosi relativi a fatti che sarebbero avvenuti nelle scorse ore. In particolare ha sostenuto che per il cinquantesimo compleanno di Campara, quest’ultimo avrebbe organizzato una cena romantica proprio con l’ex moglie di Fedez.

Così Parpiglia:

“Molti si sono chiesti se Chiara Ferragni fosse single o se facesse ancora coppia con Silvio Campara. Notizia: Ieri era il compleanno del noto imprenditore, ha fatto 50 anni credo. I due hanno festeggiato, non lo sa nessuno. Cene intima e romantica, segno di un rapporto fortissimo, i due sono uniti più che mai, un rapporto di progettualità. Il loro è un rapporto lontano dalle luci e da pubblicità e gossip da giornali. Questa storia viaggia in modo sano e lento, come forse è giusto che sia quanto tu stai costruendo qualcosa. Se ci sono foto della cena romantica? Ci possono essere gli scatti degli ingressi in macchina. Una storia costruita mattone dopo mattone, parliamo quindi di una storia serissima a luci spente, mettiamola in questa maniera”.

Dunque la love story sarebbe in corso e sarebbe già approdata a step importanti. Da quando si è cominciato a mormorare di tale frequentazione, i diretti interessati non hanno mai spiaccicato una parola sulla faccenda. Nessuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita. Se ne stanno zitti zitti. Il che, solitamente, è segno che qualcosa bolle in pentola per davvero. Spesso infatti accade che se comincia a circolare una voce priva di fondamento, chi viene tirato di mezzo si affretta a bollare il tutto come fake news. Nel caso di Ferragni e Campara, invece, nessuno ha dichiarato alcunché.

Fedez e Chiara Ferragni, la differenza di approccio ai media per gli affari di cuore

Sempre ammesso e non concesso che relazione esista, evidentemente l’approccio dell’influencer cremonese con i media circa le sue faccende di cuore dopo la fine del suo matrimonio è ben differente rispetto a quello dell’ex marito. Fedez infatti ha trascorso l’estate a non nascondersi dai paparazzi che l’hanno immortalato in atteggiamenti intimi con diverse donne. Inoltre, di recente, è pure stato protagonista di un dissing più che dimenticabile con Tony Effe. Tirata di mezzo anche la Ferragni che, in risposta, ha intimato ai due cantanti di non menzionarla e, soprattutto, di non tirare in ballo i suoi figli.

Non chiaro se il dissing sia nato per reali screzi tra Effe e Fedez oppure, come molti pensano, sia stato orchestrato a tavolino, in vista dell’uscita dell’ultima brano del rapper di Rozzano, “Allucinazione Collettiva”. Canzone tra l’altro che è stata scritta interamente sul legame avuto tra lo stesso Fedez e Chiara Ferragni.