Chiara Ferragni, incubo acne: “Perché mostro le foto e perché è ritornata”

Chiara Ferragni senza filtri. L’influencer cremonese, nelle scorse ore, ha pubblicato innanzi al sul pubblico di Instagram (27.6 milioni di seguaci) le fotografie del suo viso aggredito dall’acne, un incubo con cui lotta da anni. Oggi, però, a differenza del passato affronta le eruzioni cutanee con meno vergogna e apprensione. A guidarla una maggiore accettazione di se stessa e la consapevolezza che i difetti sono caratteristica di ogni essere umano. E che dunque non c’è nulla di cui vergognarsi. La Ferragni ha anche spiegato che, con ogni probabilità, la fuoriuscita repentina dell’acne è attribuibile al forte stress che ha vissuto nell’ultimo periodo, segnato a livello familiare dalla delicata scoperta clinica del marito Fedez, il quale è stato attaccato da un tumore neuroendocrino del pancreas. Il rapper si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico al San Raffaele di Milano da cui è stato dimesso nelle scorse ore.

“Per la maggior parte della mia vita da adolescente/adulta, la mia più grande insicurezza fisica è stata la mia pelle. Ho sempre avuto sfoghi e acne, e mostrare la mia pelle quando era infiammata è stato molto stimolante per me”. Così ha esordito l’influencer. Quindi ha aggiunto: “Negli ultimi 6 anni la mia pelle è cambiata ed è migliorata moltissimo: quello che mi ha davvero aiutato è stato bilanciare i miei ormoni con l’inositolo (del tutto naturale), vivere una vita più felice e non pensarci troppo. Ogni tanto ho dei breakout, ma va tutto bene. Ho fatto pace con la situazione”.

E ancora: “Il giorno in cui siamo stati finalmente dimessi dall’ospedale ho avuto una brutta eruzione cutanea sulla parte destra del mento: do la colpa ai miei ormoni e ovviamente a un livello di stress molto alto“. “Avrei potuto evitare di parlarne e di mostrarlo ma poi ho pensato: perché non parlarne? Dobbiamo rendere normali anche i giorni di pelle brutta e non avere la pressione di sentirci sempre perfetti”, ha concluso.

Il post è stato accolto calorosamente da migliaia di fan che si sono complimentati con la giovane. In particolare hanno sottolineato come il suo messaggio può essere di grande aiuto per l’umore di coloro che soffrono di problemi cutanei simili.

Chiara Ferragni sempre al fianco del marito Fedez in ospedale

Chiara Ferragni è stata vicinissima al marito durante tutti i giorni di ricovero. In più occasioni ha pubblicato delle fotografie dalla camera d’ospedale, dove ha dato sostegno e supporto al rapper. Inizialmente, quando il cantante ha annunciato di avere scoperto di aver contratto un grave problema di salute si è pensato che potesse avere qualcosa di ricollegabile alla sclerosi multipla. La voce è circolata in quanto in passato Fedez aveva detto che gli era stato diagnosticato un problema che avrebbe forse potuto sfociare in nella poc’anzi citata patologia. Invece, come ha rivelato nei giorni scorsi, la sclerosi multipla nulla c’entra. Oggi l’artista sta combattendo contro un tumore neuroendocrino del pancreas. L’operazione è andata bene ed ora dovrà iniziare un percorso di cure specifiche.