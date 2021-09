Chiara Ferragni, incidente al parco: “Sono bloccata col collo”

Lieve incidente per Chiara Ferragni, che ha prontamente raccontato tutto sui social network. La bella 34enne è stata vittima di uno spiacevole inconveniente mentre si trovava al parco con i figli Leone e Vittoria. La moglie di Fedez ha preso una pallonata in faccia. Un risvolto inaspettato che ha avuto delle conseguenze sull’imprenditrice digitale.

“Sembrava Holly e Benji! Mi fa malissimo il collo, sono bloccata”, ha fatto sapere Chiara Ferragni su Instagram. La web influencer ha confidato l’accaduto ai follower con la complicità del marito Fedez che ha riso parecchio per l’accaduto. Per fortuna nulla di grave ma per la Ferry, come la chiama affettuosamente l’ex giudice di X Factor, è stato un rientro dalle vacanze piuttosto movimentato…

Da qualche giorno, infatti, Chiara Ferragni e Fedez sono rientrati a Milano. Qui il primogenito Leone ha iniziato a frequentare la scuola materna. Non una qualsiasi bensì il prestigioso istituto privato Saint Louis School di Milano. Un’eccellenza europea per la formazione di bambini e ragazzi.

Quanto costa la retta? L’iscrizione per il primo anno ammonta a 2.800 euro. Per la scuola d’infanzia i costi annuali sono di 11.370 euro, da pagare in due rate. Il prezzo si alza con il passare degli anni, fino a 18.170 euro per la scuola secondaria. La mensa si paga a parte: più di 1.300 euro.

Nessuna crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

Di recente hanno fatto discutere le foto di una lite in alto mare, su uno yacht, tra Chiara Ferragni e Fedez. Qualcuno ha parlato di una crisi di coppia ma niente di più falso. Il matrimonio tra i Ferragnez gode di buon salute. E in occasione del terzo anniversario il cantante ha fatto una romantica sorpresa alla moglie, sposata il 1 settembre 2018.

Fedez ha portato Chiara Ferragni su una piattaforma sul lago di Como e ha cantato per l’imprenditrice digitale una canzone scritta apposta per lei. Un gesto che ha fatto piangere la Ferragni e tutti i fan della coppia, tra le più seguite degli ultimi anni.

Qualcuno ha addirittura definito Chiara Ferragni e Fedez la coppia reale d’Italia: i due sono molto amati e ogni dettaglio della loro vita fa notizia.