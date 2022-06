Chiara Ferragni ha messo in vendita la casa di Los Angeles: il prezzo

Chiara Ferragni ha messo in vendita la casa di Los Angeles. Lo aveva già accennato, adesso è comparso l’annuncio. L’imprenditrice ha affidato la vendita a una persona del posto, che ha provveduto anche a postare sui suoi social la descrizione e il prezzo di vendita della casa di Chiara Ferragni. Naturalmente non è per tutti, ma c’è anche da considerare che in America il mercato immobiliare viaggia su cifre decisamente diverse rispetto all’Italia. Non che non ci siano case anche qui nel Bel Paese dello stesso valore, anzi anche di più, ma qualcuno potrebbe dire che “costa troppo”: no, non è così. Va considerato che si trova a Los Angeles. Anzi, di sicuro ci sono case che costano molto di più!

Nell’annuncio si parla di una nuova proposta, la casa di Chiara Ferragni a Los Angeles si trova vicino la West Hollywood, in una zona ben servita ed è un’abitazione del 1918. Va da sé che sia stata ristrutturata e rimessa a nuovo negli anni, adesso è un vero gioiellino. La casa è su un piano solo, si affaccia su una strada alberata come quelle che si vedono nei film americani. Ha quattro letti e tre bagni, l’arredamento è moderno e ha una grande zona living: un open space che comprende soggiorno e cucina. Per i più curiosi: i pavimenti sono in legno di quercia a listoni larghi.

La cucina è dotata di ogni comfort e accessorio, ha un grande cortile dove si trova una zona relax con dei divanetti. Il bagno della camera da letto principale è enorme, per non parlare della cabina armadio. Per intenderci, la casa di Los Angeles in vendita è la stessa in cui è nato Leone nel 2018, ed è la stessa in cui Chiara e Fedez hanno ricevuto la visita di Pio e Amedeo in una puntata di Emigratis. Loro sì che hanno conosciuto, anzi invaso la cabina armadio americana della Ferragni!

Anche Chiara ha condiviso l’annuncio della vendita tra le sue stories su Instagram, stamattina, ed è già nostalgica: “Mi mancherai, bellissima casa”. L’aveva comprata nei primi mesi del 2017, un anno prima che nascesse Leone. Di sicuro è un luogo che non dimenticherà mai, sia perché è stato il suo primo nido americano sia perché lì ha conosciuto la gioia e l’emozione di diventare mamma. E si giunge così al dettaglio che potrebbe suscitare maggiore curiosità: quanto costa la casa di Los Angeles della Ferragni. Ebbene, il prezzo di vendita è fissato a 2.699.000 dollari, che corrispondono a circa 2.550.000 euro.