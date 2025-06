Chiara Ferragni in total beige: il look è minimal, ma il costo è maxi

Cosa c’è di più semplice – almeno in apparenza – di una camicia beige e un paio di shorts coordinati? Forse nulla. Eppure, quando a indossarli è Chiara Ferragni, anche il basic si trasforma in lusso. L’imprenditrice digitale è tornata a far parlare di sé con un look monocromatico tanto essenziale quanto, a sorpresa, costoso. Il completo che ha sfoggiato a Marbella, dove si trova per lavoro, supera abbondantemente i 2.000 euro, e non si tratta certo di capi scintillanti o ad effetto red carpet. Anzi: qui vince il tono su tono, il beige che si fonde con la pelle, e una raffinata interpretazione del casual chic che solo pochi possono permettersi di definire… casual.

Un look naturale, ma con fior di dettagli (e fior di cifre)

Chiara Ferragni indossa un completo firmato Ermanno Scervino, tutto giocato su sfumature neutre e materiali preziosi. Il cuore del look è una camicia oversize in popeline di cotone (prezzo: 1.690 euro), resa unica da un ricamo tridimensionale a motivo floreale sulle spalle e lungo le maniche. Non un semplice decoro, ma un lavoro artigianale minuzioso: fiori e foglie applicati a mano, alternati a inserti in pizzo e trafori “a jour”, come si faceva un tempo nei ricami più ricercati. I bottoni sono tono su tono, nascosti da una patta, a sottolineare la pulizia visiva del capo.

La camicia è abbinata a shorts in misto viscosa con tasche a filetto, un taglio essenziale e una linea asciutta, pensati per restare morbidi e freschi, ma senza rinunciare alla precisione sartoriale. Il loro prezzo? 450 euro, per un capo che potrebbe sembrare semplice solo a uno sguardo distratto.

A completare il look, una cintura in pelle scamosciata marrone con fibbia country-style (prezzo: 790 euro). Anche qui i dettagli sono tutto: motivi floreali incisi a mano, inserti in rafia color naturale per creare contrasto e un effetto rustico, ma estremamente sofisticato. È l’accessorio che spezza la monocromia con carattere, mantenendo lo stesso registro “artisanal luxury” del resto dell’outfit.

La semplicità, nel suo caso, ha un prezzo – e non è per tutti.

La location non è casuale: Chiara Ferragni si trova in Spagna, a Marbella, per motivi di lavoro – anche se le foto condivise sui social hanno tutta l’aria di uno shooting vacanziero. Alle sue spalle, una terrazza in pietra chiara, vegetazione ordinata, piscine e dettagli architettonici che fanno da cornice perfetta a questo momento beige di lusso.