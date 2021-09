Chiara Ferragni in terapia: “Prendetevi cura della salute mentale”

Chiara Ferragni torna a parlare del supporto psicologico a cui non rinuncia da circa tre anni. Un mese fa l’influencer dei record ha confidato di essersi affidata alla terapia per vincere alcune sue paure, gli attacchi di panico e di ansia. Con una Stories pubblicata su Instagram nella giornata odierna, la moglie di Fedez ha nuovamente menzionato le sedute a cui si sottopone, invitando tutto il suo pubblico (roba da quasi 25 milioni di ‘seguaci’) a prendersi cura della propria salute mentale.

“È stata una lunga giornata, vedrò il mio psicologo tra un’ora: ricordatevi di prendervi sempre cura della vostra salute mentale (e che tutti abbiamo qualcosa su cui lavorare)”. Così la star del web cremonese su Instagram. Un suggerimento frutto del suo percorso personale. Di recente la Ferragni, come poc’anzi accennato, ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico e di aver dovuto tenere a bada l’ansia. In particolare affrontò le apprensioni concernenti gli attacchi di panico quando abitava a Los Angeles, nel 2015.

La moglie di Fedez aggiungeva che probabilmente l’ansia montante che l’aggrediva in certe circostanze durante i suoi soggiorni negli Stati Uniti d’America fosse imputabile alla mancanza di vicinanza delle persone a lei care che si trovavano in Italia. Questo è anche uno dei motivi per cui la giovane cremonese ha deciso,a un certo punto, di vivere in pianta stabile nel Bel Paese. Si è stabilita a Milano, città in cui attualmente risiede assieme al marito e ai suoi due figli: Leone Lucia Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni.

Chiara ha tenuto a raccontare la sua vicenda personale e la scelta di affidarsi a un terapeuta professionista anche per sensibilizzare sul tema della salute mentale. Tema che prescinde dal successo, dal ceto sociale e da altri fattori che teoricamente si crede – o per lo meno lo pensa una parte della pubblica opinione – possano dare felicità e sicurezza. Non è così, la Ferragni ne è un esempio: ormai popolare a livello globale, donna in carriera e di fama mondiale, continua comunque a dover aver a che fare con timori e paure. Meglio affrontarle di petto, con chi ci sa fare.