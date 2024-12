Chiara Ferragni, il post per il compleanno di Valentina fa discutere

Oggi, domenica 29 dicembre, è il compleanno di Valentina Ferragni. La sorella minore della nota influencer cremonese ha compiuto 32 anni, circondata dall’amore di tutta la sua famiglia e del compagno, Matteo Napoletano. Proprio ieri sera, a conclusione di una cena in famiglia, la sorella di Chiara ha spento le candeline e immortalato il momento scattando qualche fotografia.

Oggi invece, Chiara, tenendo fede alla tradizione, ha voluto rinnovare gli auguri alla sorella pubblicando un tenero carosello di immagini che le ritraggono insieme in diversi momenti importanti della loro vita. C’è qualcosa però che ha fatto storcere il naso ai followers dell‘imprenditrice digitale e si può dire che si sia trattato di un vero e proprio déjà vu.

La dedica alla sorella: cosa c’è che non va

Ciò che ha lasciato i fans a dir poco interdetti è stato il contenuto della breve didascalia scelta dall’influencer come accompagnamento del carosello di fotografie di famiglia con le quali ha voluto fare pubblicamente gli auguri alla sua sorellina.

“Happiest birthday to my baby sister who’s been one of my rocks this year and taught me so much about self love and change“, sono state le parole della Ferragni per l’amata sorella. Tradotta, la dedica della Ferragni risulta essere più o meno così: “I migliori auguri di buon compleanno alla mia sorellina, che quest’anno è stata una delle mie rocce e mi ha insegnato tanto sull’amor proprio e sul cambiamento“.

Qualcosa però è saltato subito all’occhio dei followers dell’imprenditrice digitale, che ancora una volta hanno puntato il dito contro di lei. Infatti, come si può notare sfogliando la sezione dei commenti del suddetto post, in molti non hanno potuto fare a meno di notare e sottolineare come, ancora una volta, l’influencer abbia messo se stessa in primo piano.

Leggendo i commenti lasciati da alcuni utenti del web infatti, si può notare come, secondo la loro opinione, la Ferragni non abbia perso anche questa volta l’occasione per parlare di sé e dell’anno difficile che ha dovuto passare. I motivi sono ancora una volta lampanti: la separazione da Fedez e la vicenda della beneficenza, che ancora oggi la vede indagata per truffa.

Come anticipato, per molti questo sarà un vero proprio dejavù, dal momento che le stesse identiche critiche erano state mosse all’influencer per il discorso fatto durante il matrimonio di una delle sue migliori amiche, Veronica Ferraro. Parole che, anche in quell’occasione e alle orecchie di molti, erano parse un po’ troppo egocentriche e quindi incentrate sulla sua situazione piuttosto che sull’amica. Insomma, è proprio vero che il lupo perde il pelo ma non il vizio?

Molti altri invece hanno gradito la dedica dell’imprenditrice digitale, sottolineando come la vicinanza della famiglia sia importante in determinate situazioni, non scontata e indice di rapporto sano e sincero. É quindi da apprezzare che Chiara ne sia consapevole e non perda occasione di ringraziare i suoi famigliari per questo.