Chiara Ferragni: Ieri tuta grigia, oggi foto glamour.. Ma è tutto finto!

Chiara Ferragni pare essersi ripresa dal periodo buio che ha vissuto. Almeno così sembrerebbe dalle sue bacheche social. Noi però sappiamo molto bene che i social rappresentano una vita artefatta, costellata da scenografie bellissime e frasi d’effetto. Ecco arriviamo dritti al punto della questione. Se è vero che la Ferragni ha superato il suo profondo momento di crisi, quando è successo? Perché il pubblico e chi la segue ha assistito ad un video in tuta grigia, struccata e spettinata, mentre si scusa per il grave errore commesso. E poi? Dopo alcune vicende personali, quali la separazione dal suo ex Fedez e la decisione comune (?) di non pubblicare più immagini riguardanti i figli, Chiara è sempre la stessa.

E questo non può essere. Se ti trovi ad affrontare una situazione lavorativa e personale così difficile, come è possibile che nessuna fibra del tuo corpo subisca un cambiamento. Come mai se io vedo le foto pubblicate oggi e quelle di quattro anni fa, ad eccezione dei figli, non vedo alcuna differenza. Perché Chiara Ferragni ha sempre gestito la sua attività in maniera distaccata. Pur avendo un lavoro che, in fin dei conti, si basa sull’empatia e sulla condivisione, l’influencer non ha doti empatiche e non ama mostrare se stessa. Tanto che persino il famoso video in tuta ha suscitato poca emozione. Così Chiara cerca di tirare avanti facendo quello che ha sempre fatto. Pubblicando scatti di una vita da sogno che, però, non può essere davvero così.

Chiara Ferragni nasconde la realtà: finge a se stessa?

Molti utenti la criticano perché ogni luogo che visita è sempre il suo “posto preferito”. Oggi l’utenza legge Chiara per quello che è ma lei si mostra ancora per quello che era. Questa dicotomia crea ulteriore distacco e difficilmente Chiara potrà raggiungere il successo di un tempo. E’ strano che nessuno le stia suggerendo altre strategie. Sembra quasi che lei abbia il solo scopo di recuperare un passato perduto e, soprattutto, un guadagno perduto. E il suo comportamento sia mirato solo ed esclusivamente a raggiungere quello scopo.

Di conseguenza ci domandiamo come stia andando la sua azienda. Come sia possibile recuperare senza una vera e propria strategia mediatica e di marketing. Eppure lei sembra impassibile e continua serafica la sua vita digitale. Nel mentre l’unico dispiacere è che non può condividere le foto dei figli. I più cattivi hanno commentato : “Perché con loro guadagnavi il doppio!”.