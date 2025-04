Chiara Ferragni, gesto a sorpresa verso Fedez: pensa ancora a lui?

Chiara Ferragni ha veramente ritrovato il sorriso con Giovanni Tronchetti Provera? Difficile dirlo perché i due, secondo alcune indiscrezioni, non possono comparire apertamente in pubblico. Il profilo di lui è sempre molto riservato e pare che la famiglia Tronchetti Provera non ami le luci mediatiche puntate addosso. Così la neo coppia può continuare la propria relazione a patto che ci sia molta discrezione. Praticamente Chiara Ferragni fa l’esatto opposto di quello che faceva con l’ex marito Fedez. La sovraesposizione mediatica accanto al rapper era la regola di vita. I due pubblicavano ogni momento della loro esistenza. Al punto tale che ne fecero persino una serie tv intitolata I Ferragnez.

Oggi però l’imprenditrice digitale di Cremona ha voluto raccontarci qualcosa in più della sua vita. Niente di così segreto eh! Però ha fatto una storia in cui ha descritto i vari modi in cui viene chiamata. Da “Ferry”, a “sis” per passare ad “amore”. Ogni modo di chiamarla racconta un rapporto personale. Si passa da quelli più formali sino a quelli molto stretti. Un utente ha voluto ricordare un altro modo di chiamarla. Un termine utilizzato proprio da Fedez. Così scrive sulla bacheca della Ferragni: “una volta eri anche patata”. Al commento del follower, che forse poteva avere anche una vena provocatoria, la Ferragni rispode con un cuoricino. Come se le piacesse ricordare anche quel nomignolo. Poi però non si ferma e aggiunge una foto che lascia qualche dubbio.

Chiara Ferragni pensa ancora a Fedez?

Infatti l’influencer posta un foto della sua mano in cui si legge la scritta “La Chiara che vorrei” e sopra si vede in primo piano un tatuaggio. Si tratta del raviolo con il sorriso che lei e Fedez si tatuarono insieme. Certo è che la combinazione delle due esternazioni della Ferragni lascia davvero tutti perplessi. Possibile che, dopo tutto quello che è uscito fuori, l’influencer sia ancora innamorata di Fedez?

Non possiamo escluderlo. Però se così fosse sorge davvero un grosso dubbio. Forse Chiara, allora, era a conoscenza degli amori extraconiugali del rapper. Forse la figura della donna tradita inaspettatamente non le si dipinge più addosso. Potrebbe essere più vicina alla figura della moglie tradita che ha ormai consumato la giusta vendetta ed è pronta a riprendersi il marito a casa. Sarà davvero così? Lo scopriremo molto presto.