Chiara Ferragni furiosa per l’ex Riccardo, lo sfogo: “Chiarisco una volta per tutte”

Chiara Ferragni, lo sfogo contro chi le ha parlato del suo ex fidanzato Riccardo

Chiara Ferragni agli inizi della sua carriera ha collaborato col suo ex fidanzato Riccardo. Quest’ultimo si è anche sposato negli ultimi giorni e con Chiara ha interrotto i rapporti anche lavorativi quando è finito l’amore. Eppure, ancora oggi, c’è chi pensa che se oggi Chiara Ferragni è la Ferragni è tutto merito proprio di Riccardo. In occasione dell’uscita del suo documentario, sotto a uno dei tanti post su Instagram dell’imprenditrice digitale è comparso un commento di chi sostiene che Riccardo andrebbe ringraziato a dovere. “Ti ha ideata e creata in tutto il tuo ex fidanzato Riccardo. A Milano lo san tutti”, ha scritto la persona che ha deciso di attaccare Chiara. Questa persona ha inoltre scritto nel suo commento che ad avere le idee e i contatti, all’epoca, fu proprio Riccardo e che il talento sia da riconoscere più in lui che in Chiara.

Chiara Ferragni su tutte le furie: “Sono stufa di sentire che qualcuno mi ha ‘creata’”

La moglie di Fedez non è rimasta in silenzio, forse perché lo è stata fin troppo a lungo fino a oggi. Non è la prima volta che si insinua infatti che il merito di tutto ciò che oggi rappresenta il cognome Ferragni sia del suo ex. Ma lei oggi ha deciso di parlare, come si legge nei commenti raccolti da @lerispostedellaferragni su Instagram: “Ma ti rendi conto di come parli? Qualcuno mi ha creata? Ho avuto un business partner con cui ho lavorato ma da sempre sono stata la mente business dietro ogni mia scelta”. La Ferragni ha davvero perso la pazienza, stavolta: “Sono stufa di sentire che qualcuno mi ha ‘creata’ e penso che ormai i fatti parlino chiaro: da quando lavoro in autonomia i miei lavori e traguardi professionali sono triplicati, se non di più. […] Questo è maschilismo allo stato puro”. Poi la promessa che farà sapere come è andata: “E comunque sì, nel documentario racconto anche come sono andate le cose e chiarisco tutto, una volta per tutte!”.

Chiara Ferragni e l’ex Riccardo: “Nel documentario verranno chiarite questioni”

L’utente in questione ha però insistito e ha detto che si parla del marchio Chiara Ferragni Collection, non della persona. In questo secondo commento hanno anche scritto che probabilmente Chiara dovrebbe dare merito agli anni trascorsi insieme al suo ex Riccardo, a livello lavorativo. “Iniziamo a dare meriti a chi ha talento”, ha scritto a fine commento, in maiuscolo anche. Anche stavolta Chiara ha deciso di replicare e ha steso una volta per tutte l’utente: “Non ha ideato lui il brand, non ha disegnato lui il logo e non ha ruoli attivi in quel brand dal 2015. I meriti che aveva se li è presi durante gli anni, e nel documentario verranno semplicemente chiarite questioni che in pochi conoscono. Se non sai fai figura migliore a stare zitto”.