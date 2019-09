Chiara Ferragni, la sorella ha lasciato il lavoro? La risposta del fidanzato

Chiara Ferragni, la sorella Francesca nel mirino delle critiche. Il fidanzato però risponde e chiude tutte le bocche

Quando si tratta delle sorelle di Chiara Ferragni, le critiche purtroppo sono sempre dietro l’angolo. Il web infatti sembra cercare il minimo appiglio pur di lasciar loro commenti negativi, il che è davvero spiacevole. Solitamente, chi finisce nel mirino degli haters è Valentina, la sorella minore della famosa influencer, questa volta però è toccato a Francesca. La pagina VeryInutilPeole, su Instagram ha pubblicato un post dedicato alla giovane con l’intento di fare della semplice ironia. Purtroppo, però, tra i commenti si è scatenato un vero e proprio putiferio. Alcune persone infatti hanno iniziato ad affermare, con una certa ed insensata sicurezza, che Francesca abbia lasciato il suo lavoro da dentista per fare l’influncer. Per questo motivo per la secondogenita di Marina Di Guardo sono incominciati a volare degli insulti e delle offese abbastanza pesanti. A quel punto, così, il fidanzato della ragazza ha deciso di intervenire per rispondere una volta per tutte a chi stava infangando il nome della sua dolce metà.

Francesca Ferragni pesantemente criticata, il fidanzato la difende

Per chi non lo sapesse, Francesca Ferragni, pur essendo molto seguita sul web, ha deciso di continuare con la sua carriera e lavora come dentista nello studio di suo padre. Lei viene simpaticamente definita la sorella dal mestiere ‘normale’ di Chiara, proprio perché anche Valentina Ferragni fa l’influncer. Francesca, però, è riuscita comunque a raccogliere un buon numero di followers sul suo profilo Instagram e per questo, ogni tanto, sponsorizza qualche prodotto. Per questo, sotto il video pubblicato dalla pagina citata precedentemente, le critiche sono state molte. E qualcuno ci è andato giù pesante dichiarando cose non vere: “L’unica che aveva un lavoro vero che ha mollato per vendere creme su Instagram”. A quel punto, Riki, il fidanzato di Francesca ha risposto così: “Certo che fa ancora la dentista. E lo farà sempre. Però chissà, magari la conosci meglio te e io mi sbaglio”.

Chiara Ferragni e la sua famiglia in vacanza a Ravello

Critiche a parte, in questi giorni la bella Chiara Ferragni è in vacanza a Ravello insieme a tutta la sua famiglia. Con lei, ovviamente, ci sono anche le sue sorelle, Francesca e Valentina, che splendide e raggianti come sempre si godono le meraviglie della Costiera Amalfitana.