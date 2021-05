I Ferragnez hanno comprato un appartamento e presto lasceranno l’attico in cui vivono attualmente, che non è di proprietà

Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa! Non succederà presto, ma oggi l’imprenditrice digitale ha annunciato che hanno acquistato la loro prima casa. Per qualcuno è stata una notizia doppia, non solo perché cambieranno appartamento ma anche perché qualcuno ha scoperto solo ora che l’attico di CityLife in cui vivono oggi è in affitto. Chi segue la coppia su Instagram conosce bene ogni lato dell’appartamento, visto che è stato protagonista più che mai nell’ultimo anno. Ogni stanza della casa è stata mostrata nelle loro stories, ma ancor del lockdown Chiara Ferragni aveva fatto un tour su Instagram dell’appartamento.

Una zona giorno immensa, il secondo piano dedicato interamente al guardaroba di Chiara e una terrazza enorme e da cui godersi tramonti mozzafiato. Tra circa un anno, o poco più, i fan non vedranno più nulla di tutto questo perché Chiara e Fedez si trasferiranno nella nuova casa. Oggi lo ha annunciato la Ferragni, che nelle sue stories ha annunciato ai fan che hanno acquistato la loro prima casa insieme. Lei è al settimo cielo:

“Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme famigliare, qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto”

Chiara Ferragni è felicissima della nuova casa e non vede l’ora di arredarla, una cosa che la appassiona da sempre. In più è contenta all’idea di poter creare da zero qualcosa che appartiene alla sua famiglia e farlo insieme. Dove si trova la nuova casa dei Ferragnez? Non lo ha detto, ma è un palazzo ancora in costruzione e in particolare il piano del loro appartamento è ancora da realizzare. Per questo, se tutto procederà secondo i piani, la casa sarà pronta a metà dell’anno prossimo. Dovrebbero trasferirsi quindi tra giugno e settembre del 2022.

Avendo sentito la notizia della nuova casa di Chiara e Fedez in tanti si sono posti un’altra domanda: quanto costa l’affitto dell’attico di CityLife in cui vivono adesso? Ebbene, indagando un po’ sul Web pare che i costi di quella zona oscillino tra i 3500 e i 7000 euro. L’appartamento dei Ferragnez nello specifico però dovrebbe costare ancor di più: l’affitto mensile del loro attico sarebbe di 10mila euro! Un costo giustificato dal valore dell’appartamento: ben due milioni di euro.