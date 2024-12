Chiara Ferragni, ennesimo strafalcione: Lucarelli ‘la tocca piano’

Era dicembre 2023 quando Chiara Ferragni si mostrava senza trucco e con un outfit discutibile a scusarsi del Pandoro-Gate. Da allora sono avvenuti molti cambiamenti nella sua vita privata e pubblica ed oggi, dopo un anno, ha deciso di ripercorrere le ultime tappe che la riguardano. Lo ha fatto attraverso un video pubblicato sui social che, però, è finito nelle mani della giornalista Selvaggia Lucarelli, la quale non ha perso occasione di dire la sua.

Il video di Chiara Ferragni

“Quando inizi ad amare te stessa, tante cose cambiano compresa te”. Sono queste le parole che l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha rivolto ai suoi follower su Tik Tok, pubblicando in un video una foto dell’inizio del 2024 e un’immagine di oggi.

Il filmato ha fatto il giro del web ed immediatamente ha attirato l’attenzione di milioni di follower che la seguono ed hanno continuato a supportarla anche nel periodo più buio della sua vita.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Il post su Tik Tok è anche finito nella mani di Selvaggia Lucarelli che ancora una volta non ha perso occasione di dire la sua sull’influencer cremonese. Tutti sanno che tra le due non scorre buon sangue, la giornalista non riesce a fare a meno di commentare la vita e i vari comportamenti della Ferragni.

Proprio riguardo all’ultimo video pubblicato sui social, la giudice di Ballando con le Stelle ha tenuto a fare una storia su Instagram attraverso cui ha dato il suo parere.

“Anziché postare contenuti infantili e continue foto di vacanze e beni di lusso, forse bisognerebbe chiedersi cosa pensano i dipendenti mentre guardano questi contenuti – ha scritto la Lucarelli – e soprattutto i dipendenti mandati a casa sotto Natale. Le frasi motivazionali sulla felicità ritrovata non aiutano il riposizionamento ma sono l’ennesima dimostrazione di scollamento dalla realtà”.

Come sta Chiara Ferragni oggi

Oggi Chiara Ferragni sembra un’altra. L’influencer è rinata dopo un anno da Pandoro Gate e piano piano sta ricostruendo la sua vita professionale e personale. Lo ha spiegato lei stessa sui social, pubblicando un post con il figlio, affermando che dopo una tempesta, la luce arriva sempre.

La storia con Fedez sembra ormai archiviata così come il caso del Pandoro. I suoi figli sono la sua priorità. Insieme, infatti, sono appena tornati da un viaggio in Lapponia alla ricerca dell’aurora boreale e di Babbo Natale. Chissà quale regalo gli ha chiesto? Nuovi progetti di lavoro o il grande amore?