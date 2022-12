Ancora uno sfogo sui social da parte dell’imprenditrice, ma non tutti sono disposti a crederle: cosa sta succedendo in queste ore

Chiara Ferragni è sbottata, di nuovo. L’imprenditrice non lo fa quasi mai, anzi spesso preferisce fare orecchie da mercante, ignorare e guardare avanti. Eppure intorno a lei ne dicono di ogni, anche su di lei, ma è abituata a non replicare alle critiche. Non lo fa quasi mai, non replica quasi mai neanche agli insulti se non ogni tanto. E queste tempistiche iniziano a “puzzare”, secondo alcuni. I sospetti stanno aumentando anche in seguito a delle osservazioni di Selvaggia Lucarelli. Tra le due non c’è molta sintonia, in particolare Selvaggia non condivide diverse scelte della Ferragni e lo dice. Anche perché di lavoro fa questo, dato che è una giornalista.

In questi giorni Chiara ha deciso di rivolgersi ai leoni da tastiera spendendosi sui social. Oggi ha preso come esempio un commento che proprio non le è piaciuto e lo ha postato tra le sue storie per far capire il suo punto di vista. Come lei stessa ha riconosciuto all’inizio del messaggio pubblicato tra le storie di Instagram, raramente è infastidita davvero dai commenti dei suoi hater. “Li trovo assurdi, cattivi, inopportuni, misogini e tutto il resto ma avendo letto le cose peggiori su di me da quando ho un’identità online ed ero ancora minorenne ormai sono quasi abituata”, ha scritto.

Nei primi anni è stato difficile sopportare, questo ha scritto proseguendo con alcune riflessioni, poi ha imparato “a fregarsene” anche grazie all’aiuto delle persone care. Con il passare del tempo quindi ha smesso di reagire male e prendersela, tuttavia spesso replica a chi è maleducato oppure risponde ad alcuni insulti in modo ironico, prendendosi gioco di chi la attacca per motivo assurdi. Insomma, tutti possono esprimere la propria opinione ma senza eccedere e scaturire in insulti. “La libertà di pensiero è sacrosanta ma è ben diverso dire che quel contenuto non è di tuo gradimento oppure dare della tr..a ad una ragazza”, ha scritto ancora.

A questo punto ha riportato un commento preso su Twitter, che è stato il motivo del suo sfogo sui social oggi. Questo il tweet in questione: “Se non volevo essere giudicata a 20 anni non mi mettevo col c..o e te..e al vento. Se volevo essere giudicata invece mi assicuravo di essere sufficientemente forte per ricevere anche critiche. Ferragni non ci servono i tuoi insegnamenti né il tuo c..o”. Chiara ha ripreso il tweet e ha commentato così:

“Commenti come questo però continuano a gelarmi il sangue: mostrarsi come uno preferisce sui social non è una colpa, come non è una colpa rendersi conto di non essere abbastanza forti da non essere toccati dagli insulti delle persone”

Ha aggiunto una terza storia in cui ha consigliato alle persone che la seguono di non lasciarsi limitare dalla paura dei giudizi altrui. “Sfidate sempre chi vi vuole ingabbiare in stereotipi di genere”, ha proseguito. Chiara Ferragni si è sfogata ancora contro gli hater e gli insulti social, ricordando che se lei avesse dato retta a chi la insultava anni fa e avesse smesso di pubblicare sui social oggi non avrebbe raggiunto tutti gli obiettivi che ha raggiunto.

Solo poche ore fa, però, Selvaggia Lucarelli ha ribadito tramite Instagram, senza giri di parole, che secondo lei Chiara affronterebbe il tema hater ogni volta in cui c’è da dare spiegazioni su qualcosa. Che lo userebbe come una scappatoia nel momento in cui è chiamata a rispondere di altro. Per esempio la questione dei pandori, sollevata anche dalla Lucarelli stessa. E non lo pensa solo Selvaggia, pare sia un parere molto diffuso e questo nuovo sfogo della Ferragni potrebbe avvalorare questa tesi. Per alcuni parlare di temi come il femminismo e l’odio sui social sarebbe un modo per distogliere l’attenzione da altri argomenti. Fumo negli occhi, per farla breve.