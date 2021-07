Chiara Ferragni e la figlia, bracciali coordinati: costo e significato speciale

New entry nella collezione di gioielli di Chiara Ferragni. La moglie di Fedez è una grande appassionata di collane, bracciali, anelli e orecchini e ha mostrato su Instagram il nuovo regalo che ha subito sfoggiato nelle sue storie. Si tratta di un monile di Netali Nissim, un brand che – come fa sapere Fanpage – negli ultimi dieci anni si è fatto spazio nel mondo dell’alta gioielleria con le sue creazioni di qualità, che mescolano modernità e spiritualità, con grande cura del dettaglio.

Chiara Ferragni ha ricevuto due bracciali con il simbolo dell’occhio: uno per l’influencer, l’altro per la figlia Vittoria, nata lo scorso marzo. Il significato dell’accessorio è speciale: l’occhio in molte culture indica saggezza e protezione. Indossarlo è quindi un augurio di prosperità e felicità. Una sorta di portafortuna che la Ferragni ha apprezzato molto. Non solo: l’occhio è anche il logo della sua azienda, che porta il suo nome ed è nota in tutto il mondo.

Il costo del bracciale di Chiara Ferragni

Ma quanto costa il bracciale di Netali Nissim sfoggiato da Chiara Ferragni sui social network? Il prezzo oscilla dagli 8200 euro del modello con occhietti piccoli in oro e diamanti ai 13.650 circa di quello con occhi grandi in oro e diamanti. Il bracciale apparso al braccio della piccola Vittoria dovrebbe invece aggirarsi sui 1600 euro.

Il 5 Big Eyes Tennis Bracelet mostrato nelle Instagram Stories da Chiara Ferragni è disponibile in vari modelli, cambiano sia i colori che i materiali di realizzazione: oro bianco, oro rosa, oro giallo, diamanti bianchi o neri, rubini. Cambia inoltre la dimensione degli occhietti, più o meno grandi. Tutti dettagli che portano il prezzo ad oscillare.

Chiara Ferragni apprezza molto il brand Netali Nissim: già in passato ha mostrato ai suoi follower altre creazioni di questo marchio. Dove acquistare questi gioielli che tanto piacciono a The Blonde Salad? In Italia è possibile farlo solo in alcune, selezionatissime, gioiellerie. Più precisamente a: Milano, Roma, Cuneo, Alba, Trani, Empoli, Firenze, Arezzo, Forte dei Marmi, Lucca, Napoli, San Giuseppe Vesuviano, Capri.