Bikini scintillante per l’imprenditrice digitale e l’ormai ex moglie di Totti, che hanno messo in mostra il loro fisico tonico e seducente

Cosa hanno in comune Chiara Ferragni e Ilary Blasi? Non solo la bellezza e la popolarità ma pure lo stesso costume da bagno. Per l’estate 2022 entrambe hanno scelto il medesimo modello. Un bikini del brand Calzedonia – decisamente low cost – che è andato letteralmente a ruba in questi giorni, complice anche la pubblicità di Chiara e Ilary sui social network.

Si tratta del modello Dubai: il reggiseno a triangolo scorrevole è senza ferretto con tasche interne per inserire le imbottiture e ottenere un leggero effetto volume. Il tessuto in microfibra è tempestato di strass mentre le spalline con asola finale permettono l’inserimento nel giroschiena o l’allacciatura dietro la nuca. Chiusura posteriore con laccio sottile. Il prezzo? Solo 59 euro.

Costa invece 40 euro la parte inferiore, una brasiliana con laccetti regolabili sui fianchi, anch’esso tempestato di strass sul davanti. Un bikini decisamente elegante e fuori dal comune, che regala subito fascino e charme a chi lo indossa. L’ex moglie di Francesco Totti lo ha abbinato con una bandana Chanel per il suo viaggio in Tanzania – post separazione – con la sorella Silvia e i figli Cristian, Chanel e Isabel. La conduttrice Mediaset ha lasciato i capelli sciolti.

Chiara Ferragni ha invece optato per uno chignon disordinato e occhiali da sole scuri. L’imprenditrice digitale – che il prossimo anno sarà impegnata al Festival di Sanremo – lo ha indossato durante la sua vacanza a St. Tropez. Lo stesso modello di Calzedonia – uno dei marchi beachwear più amati in Italia e non solo – è stato sfoggiato qualche tempo fa da Elisabetta Canalis.

Il bikini Dubai è disponibile in tutti gli store Calzedonia e sul sito ufficiale del brand dove, però, al momento risulta sold out. È possibile trovare un modello simile, ma a un prezzo inferiore, su Shein. Sul portale cinese sono presenti diversi costumi da bagno a partire da 12 euro.

Altri tipi di bikini scintillanti si possono trovare nell’ultima collezione di Victoria’s Secret o da Yamamay. Alcuni modelli sono inoltre presenti su Amazon, dove è possibile scegliere tra diverse forme, taglie e colori.