Chiara Ferragni e il Ferragosto 2.0: il significato che non ti aspetti

Chiara Ferragni si sta godendo dei giorni di meritata vacanza in Sardegna in compagnia del marito Fedez e dei figli Leone e Vittoria. L’influencer però non smette mai di condividere con i suoi milioni di followers scatti della sua quotidianità.

Anche nella giornata odierna la Ferri (così amorevolmente Fedez chiama la sua dolce metà) ha pubblicato delle Instagram Stories. Tra queste anche quella di una fan dell’imprenditrice digitale e condivisa dalla Ferragni, dove ci si interroga e chiarisce sul significato del termine Ferragosto.

Se in tanti pensavano che il giorno di Ferragosto si festeggiasse soltanto l’Assunzione di Maria in cielo, beh si sbagliavano. Stando all’ironica interpretazione fatta dalla fan dell’influencer, oggi il termine Ferragosto ha un significato del tutto nuovo e diverso.

“Questo termine prende il nome di FERRAgosto da Chiara FERRAgni” si legge nella Instagram Story, dove poi si spiega che è stato fatto in onore della carriera dell’influencer “a cui aspirano tutti coloro che quest’anno andranno a caccia dello scatto perfetto e instagrammabile delle proprie vacanze“.

Si prosegue poi spiegando che in seguito a ciò è anche chiamata festa dell’Assunzione, in memoria dell’ascesa di Chiara nel mondo del lavoro come imprenditrice digitale. Insomma il significato del termine Ferragosto in chiave 2.0 non può che strappare più di un sorriso.

L’estate dell’influencer è stata improntata all’insegna del sole, del mare e del divertimento. Dopo essere stati in Versilia, in Puglia, sul lago di Como, la coppia è finalmente approdata in Sardegna. Grazie alle sue stories Chiara ci ha mostrato le ultime escursioni fatte con Fedez in degli isolotti e spiagge dalla bellezza straordinaria.

Come quella di una Club Med degli anni ’80, ormai in disuso ed inaccessibile. Nelle ultime ore il marito della Ferragni, Fedez, è stato protagonista di un botta e risposta mediatico con il cantante Salmo. Quest’ultimo è stato attaccato da più parti per aver cantato davanti a migliaia di persone.

A detta di molti l’evento sarebbe stato organizzato e non improvvisato così come ha sostenuto il cantante. La procura di Tempio Pausania ha voluto vederci chiaro e aperto un fascicolo contro ignoti.