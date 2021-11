Chiara Ferragni e Fedez, ruggine tra consuocere: le rivelazioni di Dagospia

Problemi familiari in casa Ferragnez: a quanto pare non scorrerebbe buon sangue tra le rispettive madri degli influencer

Il portale Dagospia ha lanciato la bomba: ci sono molti indizi che portano a pensare che tra la madre di Fedez e la madre di Chiara Ferragni ci sia lontananza. Il rapporto tra le consuocere, nonne di Leone e Vittoria, appare incrinato per motivi ancora non chiari. Ecco cosa si sa e cosa sembra confermare lo scoop, tra segnali più o meno velati e situazioni sospette.

La famiglia Ferragnez, così denominata in occasione del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, appare da sempre molto unita. L’influencer e il rapper sono legati dal 2016 e sono diventati marito e moglie due anni dopo. In questi anni i due hanno sempre mostrato di trascorrere le ricorrenze più importanti riunendo i membri delle rispettive famiglie, tra vacanze insieme e festeggiamenti in compagnia. Ma a quanto pare l’idillio che vedeva i due nuclei familiari così in sintonia sembra essere in crisi. Secondo il portale Dagospia nella città meneghina, dove abitano i Ferragnez, gira voce che le consuocere della coppia non sarebbero in buoni rapporti. Da cosa nasce l’indiscrezione?

Le due donne in questione, Marina Di Guardo e Annamaria Berrinzaghi detta Tatiana, non si seguono su Instagram. Questo potrebbe essere un caso, anche se, in una famiglia che usa in modo massiccio i social, appare comunque sospetto.

A questo punto la domanda sorge spontanea: la famosa lite sullo yacht di fine estate 2021, consumata tra i due coniugi e immortalata dai paparazzi, aveva forse a che fare con il presunto screzio tra consuocere? Fedez e Chiara, dopo qualche settimana dalla diffusione delle foto in cui si urlavano contro a vicenda, hanno spiegato che la questione su cui stavano discutendo riguardava proprio “cose familiari”. I due hanno spiegato che tutto è stato risolto. E se non fosse così?

Ferragnez, la serie spiegherà tutto?

In ogni caso la Di Guardo e la Berrinzaghi saranno protagoniste di “The Ferragnez la serie”, il cui debutto è previsto per il prossimo dicembre 2021 su Amazon Prime Video. La scrittrice mamma di Chiara e la manager mamma di Fedez sono apparse recentemente l’una al fianco dell’altra nelle foto promozionali della serie incentrata sulla vita quotidiana della famiglia più famosa d’Italia.

Il rapporto tra le due si è davvero raffreddato? Hanno lavorato insieme alla serie solo per business? O sono solo voci? Chissà, magari la serie offrirà nuove prospettive per osservare la vicenda, o magari mostrerà liti e momenti trash stile “Keeping up with the Kardashians”. Staremo a vedere.