Chiara Ferragni compleanno, la sorpresa di Fedez: “Ma vuoi separarti?”

Chiara Ferragni festeggia oggi il suo compleanno, la sorpresa di Fedez lascia decisamente senza… parole!

Oggi è il compleanno di Chiara Ferragni e Fedez ha preparato una bellissima sorpresa per sua moglie. Oddio, bellissima dipende sicuramente dai gusti, ma diciamo che è il pensiero quello che conta. Il rapper si è impegnato tantissimo per realizzare una bellissima sorpresa per Chiara, anche perché oggi sarà un compleanno insolito. Compiere gli anni in quarantena e senza possibilità di organizzare una festa o una cena con la famiglia rende forse il tutto un po’ più triste. Ed è qui che entrano in gioco gli amici e la famiglia con sorprese e pensieri! Il soggiorno di casa Ferragnez è stato invaso da mazzi di fiori meravigliosi, con rassegnazione da parte di Fedez che è allergico. E poi regali speciali da parte di amici e non poteva mancare la torta di compleanno.

Fedez prepara la torta di compleanno per Chiara Ferragni, Iginio Massari non approva: “Ma vuoi separarti?”

Ebbene, è proprio qui che è entrato in gioco Fedez… Si è improvvisato pasticcere e ha fatto una di sicuro buonissima torta di compleanno per Chiara! Con tanto di tutorial pubblicato su Instagram, in cui abbiamo scoperto che il pan di Spagna è stato fatto da suo papà. E non ha solo composto la torta, si è dedicato anche alla decorazione con tanto di ritratto dell’influencer! Fedez ha sottoposto la sua torta al giudizio di un pasticcere d’eccezione, ovvero Iginio Massari. Con una videochiamata ha quindi mostrato la torta a Massari e il giudizio non è stato del tutto positivo. “Ma vuoi separarti?”, ha infatti esclamato Massari. Insomma, sulla decorazione Fedez dovrà fare pratica, ma il pensiero è stato di sicuro apprezzato da Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, compleanno in quarantena ma le sorprese non mancano

Nonostante il giudizio severo dell’esperto Iginio Massari, Fedez è riuscito comunque a stupire Chiara con la sua torta speciale. “Bellissima”, ha commentato su Instagram. L’imprenditrice digitale non ha potuto fare altro che apprezzare la sorpresa di Fedez, anche perché bisogna ammetterlo: il pensiero è quello che conta, ma anche solo il pensiero non è da tutti!