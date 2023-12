Chiara Ferragni come sta? “Malissimo”, il suo amico vuota il sacco

In questi giorni non si parla che del caso Balocco-Ferragni. L’influencer era stata multata dall’Antitrust (secondo l’ente si era verificata una pratica commerciale scorretta) e denunciata dal Codacons. Chiara aveva poi pubblicato un messaggio di scuse, dove aveva fatto mea culpa e aveva ammesso di aver compiuto un errore di comunicazione. Dopo quanto accaduto, l’influencer sarebbe abbattuta. A farlo sapere è stato un suo amico, che avrebbe parlato con Mariella Milani, critica di moda ed ex caporedattore della direzione del Tg2.

Come sta Chiara Ferragni: parla l’amico

Milani, ai microfoni di Adnkronos, ha svelato quanto le sarebbe stato detto dalla sua fonte. Pare che l’influencer, come anticipato, sia “distrutta” per quanto accaduto e da giorni non starebbe più uscendo di casa. Milani ha quindi spiegato: “Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto da questa storia è enorme“. Milani ha poi spiegato come la notizia relativa al caso Balocco-Ferragni sia arrivata anche all’estero, finendo sulla Bbc e sul New York Post, quindi ha continuato: “Chissà se cadranno delle teste. Il video di scuse che ha fatto? Anche lì la Ferragni ha fatto un altro errore madornale indossando una tuta che costa 600 euro che sul sito della Laneaus, l’azienda che la produce, è andato già sold out“.

Rimane da capire se quanto riportato da Mariella Milani possa trovare conferma o meno. Il video di scuse di Chiara Ferragni, ad ogni modo, aveva fatto discutere per via di una presunta somiglianza con il video realizzato da un’attivista palestinese, Salma Shawa, solo qualche giorno prima. Persino l’outfit esibito dalle protagoniste dei due video sembrava quasi del tutto identico, a cambiare era solo l’argomento trattato. Il reel di scuse di Chiara Ferragni era stato analizzato dal docente universitario Andrea Polo, il quale aveva sottolineato alcuni errori in esso presenti.

Mariella Milani: il suo punto di vista sul caso Ferragni-Balocco

Mariella Milani da tempo ha aperto un profilo Instagram, che oggi vanta la bellezza di 117mila follower. La critica di moda ha spiegato di averne persi 700 in una sola notte, a causa di un post che è stato mal interpretato: “La gente ha frainteso il mio post sulla Ferragni e ha pensato che volessi difenderla“. Milani ha quindi spiegato il reale significato dietro quanto pubblicato sul suo profilo: “Io non stavo difendendo Chiara ma stavo dicendo che lei, pur avendo sbagliato, non è la sola responsabile di quanto è accaduto“. La critica ha infine aggiunto: “Un’altra cosa interessante da notare è che poco dopo la notizia, Fedez ha fatto un video dove diceva che non c’entrava nulla con l’errore di comunicazione“.

Dopo aver sostenuto che in Italia ci sia una forte invidia sociale verso Chiara Ferragni, Mariella Milani ha dato il suo punto di vista su quanto accaduto di recente: “La gente non gli ha perdonato questo errore perché lei esibisce continuamente questa sua ricchezza assoluta: dalla sua casa da 820 metri quadrati con 150 metri quadrati di cabina armadio che Fedez ha chiamato ‘La Rinascente di Chiara’, all’altra casa che ha sul lago di Como“. Mariella Milani ha sostenuto, in conclusione, come la possibilità che Chiara Ferragni riesca ad uscire da questa situazione non sia poi così scontata: “Potrebbe essere la fine dell’era Ferragni. Chiara rischia di fare la fine di Kevin Spacey e Harvey Weinstein ma sarebbe anche ora che le aziende premiassero di più la cultura e la qualità“.