Chiara Ferragni, chiuso lo store a Milano: e lei scappa in Grecia

Ennesima batosta per Chiara Ferragni. Circa un mese fa, il settimanale Chi aveva lanciato la notizia della chiusura prossima del suo storico negozio a Milano, precisamente a Via Capelli. Questo store ha da sempre rappresentato un traguardo estremamente importante nella carriera della Ferragni, poiché è il primo negozio fisico del brand, inaugurato nel 2017, quando i suoi prodotti erano venduti solo online o in altri negozi. Inoltre, si trovava nella città dove si è stabilita da anni e dove risiede insieme ai figli, Leone e Vittoria.

Si tratta di un locale di 120 metri quadrati in una delle vie più note di Milano, che per anni ha simboleggiato la vetrina d’eccellenza per i prodotti del Chiara Ferragni brand. Tuttavia, quei tempi sembrano essere ormai andati: il marchio Ferragni ha subito un’altra battuta d’arresto. Il gossip diffuso da Chi è diventato realtà con la conferma de Il Corriere della Sera, che ha recentemente pubblicato foto delle vetrine ormai vuote del negozio. Il giornale ha infatti mostrato gli scaffali svuotati dello store, ufficializzando definitivamente, dopo molte voci, la sua chiusura.

Dopo lo scandalo del Pandoro Balocco, l’ex moglie di Fedez ha avuto una perdita di credibilità significativa, portando le vendite del suo brand a crollare vertiginosamente: basti vedere quanto sia ormai comune trovare suoi prodotti a prezzi stracciati in outlet o mercati. Insomma, sembra sempre più evidente che Chiara Ferragni non sarà più la stessa di prima. L’influencer di successo e l’imprenditrice digitale ammirata da tutti è ormai un ricordo, e per la cremonese non resta che ricominciare da capo, probabilmente puntando a obiettivi molto più modesti rispetto a quelli di meno di un anno fa.

E, mentre tutto il suo impero crolla, l’influencer scappa dai problemi, godendosi dei giorni di vacanza in Grecia insieme ai figli e la famiglia. Da mesi, ormai, Chiara è costantemente in viaggio, probabilmente per cercare di fuggire dall’ondata di polemiche che ancora la travolge quotidianamente. Nel frattempo, pare essere arrivato uno spiraglio di serenità nella sua vita. Recentemente, ha iniziato una frequentazione con l’imprenditore Silvio Campara e le cose sembrano andare a gonfie vele, tanto che si parla già di una possibile convivenza.

Chiara Ferragni: i bilanci delle sue società

Nonostante un anno particolarmente difficile, le finanze delle aziende di Chiara Ferragni rimangono solide (almeno per ora). Stando a quanto rivelato da Adnkronos, i bilanci del 2023 rivelano che Ferragni ha deciso di reinvestire i 4,4 milioni di euro di utili accumulati dalla sua società, Tbs Crew, anziché distribuirli, per assicurare la stabilità dell’azienda nel 2024. Tuttavia, nella seconda metà di dicembre 2023, sono sorti problemi che influenzeranno negativamente il 2024, con una diminuzione delle attività e delle nuove iniziative commerciali. Ad ogni modo, la società è preparata a continuare con i propri impegni finanziari nel 2024, grazie agli utili non distribuiti messi da parte per affrontare eventuali difficoltà future.