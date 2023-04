Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche, ancora una volta. La famosa imprenditrice digitale, che al Festival di Sanremo 2023 ha vissuto la sua prima esperienza sul piccolo schermo, è stata accusata di sperperare il suo denaro. L’attacco è che sono sempre di più le persone che muoiono di fame mentre paga una cotoletta ben 320 euro. Tralasciando il fatto che ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio denaro, il prezzo non corrisponde al costo reale del piatto.

Facendo il punto della situazione, Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo la loro vacanza a Dubai con i figli Leone e Vittoria. Questo dopo aver affrontato una miriade di gossip sul loro rapporto. I Ferragnez hanno scelto di recarsi a cena nel ristorante di Nki Romito, chef tre stelle Michelin, nel resort di lusso Bulgari, dove stanno soggiornando in questi giorni. Qualsiasi mossa di questa coppia così esposta sui social viene studiata e questa volta è nata una polemica per colpa di una cotoletta! Qualche giorno fa era finito Fedez nella bufera sul web perché pare avesse giurato che non avrebbe più visitato Dubai, definita da lui “Disneyland degli orrori”.

Dopo aver dimenticato questa storia, ecco che molti utenti sui social hanno iniziato nelle coso ore hanno attaccato Chiara Ferragni dopo una storia postata su Instagram. In questo scatto è possibile notare che l’imprenditrice digitale ha ordinato una cotoletta. A questo punto, c’è chi ha pensato di controllare il menù del ristorante per scoprire il costo del piatto. Su Twitter è iniziata a circolare l’indiscrezione che la cotoletta ordinata dalla Ferragni a Dubai costa 320 euro.

Come riporta anche Leggo.it, c’è un errore in questo rumor: la cifra. Infatti, il menù non riporta il prezzo in ‘euro’ bensì con la moneta locale, ovvero in dirham. Ebbene tenendo conto della nostra moneta, l’euro, la cotoletta di vitello alla milanese che Chiara Ferragni ha ordinato a Dubai costerebbe in realtà 80 euro.

Certo non stiamo parlando di 20 euro, ma di sicuro questo prezzo è decisamente inferiore rispetto ai 320 euro di cui si parlava ore fa. C’è chi trova che questo sia comunque un costo molto alto da sostenere per una cotoletta di vitello. Invece c’è chi fa presente che in effetti questo importo corrisponde ai prezzi proposti dagli altri ristoranti Bulgari.