Chiara Ferragni, l’accusa: “Mai così tanto con Leone”, lei replica così

Chiara Ferragni, ancora critiche su Instagram: il commento di un utente sul figlio Leone

Gli haters non vanno mai in vacanza e in quarantena, e post quarantena, hanno ancora più tempo per commentare sui social network. Lo sa bene Chiara Ferragni, che ancora una volta oggi è stata criticata come madre. Nonostante il periodo e l’emergenza, la gente non si mostra più solidale e sembra che l’empatia sia qualcosa di sconosciuto. Ogni occasione è buona per screditare un personaggio famoso o meno, chiunque sui social si sente in diritto di dire la propria ma a volte succede che la risposta del personaggio li zittisca in modo epico. Ed è ciò che fa spessissimo Chiara Ferragni, ed è ciò che ha fatto anche oggi proprio l’influencer numero uno al mondo. Il fatto che Chiara sia madre, moglie e imprenditrice proprio non va giù a qualcuno, infatti.

Chiara Ferragni replica in modo epico a una provocazione sul figlio Leone

Oggi pomeriggio Chiara si è dedicata un po’ ai suoi follower rispondendo alle loro domande su Instagram. Tra le tante arrivate c’era anche un commento decisamente spiacevole, anziché una domanda. Nel commento si legge: “Non sei mai stata così tanto tempo con Leo in due anni. Nuovo record”. Il sarcasmo è evidente e Chiara non è riuscita a mordersi la lingua leggendo queste parole. Ha deciso di rispondere, ma lo ha fatto in modo gentile ed educato, ovvero nel modo più giusto possibile. Questa la replica di Chiara all’osservazione sul figlio Leone: “Sì, se una mamma lavora è normale che non possa passare 24 ore su 24 con i propri figli. Un ragionamento semplice che evidentemente ti sfugge”.

Chiara Ferragni e Fedez, dai commenti degli haters alle querele

In effetti la Ferragni non è di certo l’unica mamma nel mondo ad aver trascorso molto più tempo con i propri figli rispetto al solito, perché non è di certo l’unica madre al mondo che lavora. E chi ha scritto quel commento ha perso un’occasione per rimanere in silenzio, va detto. In casa Ferragnez sono comunque giorni movimentati: Fedez è stato infatti querelato dal Codacons.