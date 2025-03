Chiara Ferragni a Parigi. Outfit audace scatena polemica: la pecca

Si definisce imprenditrice digitale Chiara Ferragni che è una delle influencer più famose al mondo. Nel corso di un decennio la giovane donna ha conquistato la moda, attirando l’attenzione di milioni di persone che per molto tempo non hanno potuto fare a meno di seguire la sua vita pubblica e privata. Mamma e moglie divorziata, la sua storia con Fedez continua a fare parlare anche oggi che avrebbe ritrovato l’amore in un altro uomo.

Dopo un lungo anno di sofferenza e difficoltà personali e lavorative, Chiara Ferragni è tornata più carica che mai ed ora si gode quanto di bello il suo lavoro ha da offrirle. Così è volata a Parigi per la settimana della moda, condividendo sui social alcuni scatti mozzafiato che non sono passati inosservati ed hanno scatenato una polemica tra i followers.

Chiara Ferragni e l’outfit con un dettaglio ose

Questa mattina Chiara Ferragni è arrivata a Parigi dove trascorrerà qualche giorno in occasione della settimana della moda. Una volta arrivata in hotel ha cambiato look trasformandosi in una vera diva francese. Sui social ha pubblicato un post in cui si mostra sensuale e attraente. Sotto all’Arco di Trionfo, l’influencer si è scattata una foto con un outfit audace e allo stesso tempo elegante.

Pantaloni e blazer firmati Stella McCartney l’hanno accompagnata in questo primo giorno a Parigi. Negli scatti, diventati virali, è stato impossibile non notare un dettaglio. Molti followers hanno commentato il fatto che l’imprenditrice abbia scelto un look sofisticato e senza filtri tanto da intravedersi una delle sue parti intime.

Polemica social

Ed è proprio per il dettaglio osé che è nata una polemica sui social sfociata in commenti di cattivo gusto. Molti fans hanno voluto dire la loro, scrivendo sotto al post: “Qualcuno mi spieghi come si fa a dire che sta benissimo”, poi ancora: “Ma come ti sei conciata?”, qualcun altro ha aggiunto: “Sempre con le ******* al vento”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

La rinascita di Chiara Ferragni

Mentre qualcuno si è lasciato scappare qualche commento inadeguato, qualcun altro, invece, ha messo in secondo piano il dettaglio dell’outfit, concentrando l’attenzione sul fatto che Chiara Ferragni è rinata dopo la separazione da Fedez. C’è chi, infatti, continua a ribadire che i due stiano meglio lontani e che tra loro non vi sia mai stato vero amore. Oggi l’influencer è tornata alla sua vita di sempre, contornata da professionisti e amici che la supportano e con la quale collaborano, puntando al successo. Ha riconquistato anche la fiducia di milioni di fans che per qualche mese avevano smesso di seguirla dopo il pandoro gate.