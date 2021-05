Chiara e Valentina Ferragni ai ferri corti? “Fulmini e saette”, l’indiscrezione

Chiara Ferragni e la sorella Valentina hanno litigato? Le tre sorelle sono sempre state inseparabili e sono apparse sui social unite e serene. Oggi Santo Pirrotta ha lanciato un’indiscrezione che metterà la pulce nell’orecchio a più di qualcuno. Tra i tanti che non crederanno che sia possibile un litigio tra le sorelle Ferragni ci sarà invece qualcuno che pensa sia possibile. D’altronde le discussioni in famiglia possono capitare, l’importante è fare pace e ritrovarsi. Pirrotta ha svelato anche il presunto motivo che avrebbe portato le due sorelle a litigare, o almeno a discutere.

Ad Adriana Volpe nella puntata di Ogni Mattina di oggi ha svelato: “Ci sono fulmini e saette a casa Ferragni”. Ha subito chiarito che non si riferiva a casa Ferragnez, quindi fulmini e saette non riguardano Chiara e Fedez. Ma casa Ferragni intesa come le sorelle, infatti ha subito fatto il nome di Valentina. Santo Pirrotta ha spiegato che Chiara ha sempre sostenuto la sorella Valentina nelle sue scelte e in particolare con la linea di gioielli che la Ferragni minore ha lanciato. Chiara ha spesso sponsorizzato anche i gioielli e li ha presentati ai suoi milioni e milioni di follower.

Pare che la linea di gioielli di Valentina Ferragni abbia anche causato dei raffreddamenti tra Chiara e qualche amica sua. Alcune avrebbero sostenuto di essere state copiate da Valentina, ma la Ferragni maggiore ha deciso di allontanare queste amicizie dalla sua cerchia più ristretta. Questo almeno si mormora tra chi si occupa di gossip, per cui sono tutte indiscrezioni da prendere con le pinze. La vera bomba che Pirrotta voleva sganciare oggi però non è questa. Poco dopo infatti ha aggiunto:

“Chiara ha manifestato in famiglia la voglia di creare anche lei una linea di gioielli e Valentina non l’ha presa bene. Il mio santo mi dice che c’è stata una discussione abbastanza accesa”

Il giornalista ha poi domandato ad Adriana Volpe cosa succederà, secondo lei, dopo questa presunta discussione con la sorella: Chiara rinuncerà alla linea di gioielli o andrà avanti? La conduttrice di Ogni Mattina non ha esitato e ha risposto che secondo lei Chiara andrà avanti. Non resta che attendere spiegazioni o indizi da parte delle sorelle Ferragni. Se ci fosse stata realmente una discussione, probabilmente sarà una cosa passeggera. Ieri infatti Valentina ha condiviso tra le sue stories una foto di Chiara, Fedez e la piccola Vittoria per festeggiare i due mesi della nipotina.